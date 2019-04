Kelemen Hunor, despre restructurarea guvernamentală: UDMR va lăsa coaliţia PSD-ALDE să arate că are majoritate

Preşedintele UDMR, Kelemen Hunor, a declarat că formaţiunea sa „va lăsa coaliţia PSD-ALDE să arate că are majoritate”, în cazul în care se va face restructurarea Guvernului în Parlament. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea dă asigurări că PSD-ALDE are majoritate şi fără UDMR.

Preşedintele UDMR Kelemen Hunor a declarat că formaţiunea pe care o conduce ”va lăsa coaliţia PSD-ALDE să arate că are majoritate. Noi nu am luat o decizie, dar eu cred că dacă am votat o dată Guvernul, primul Guvern Grindeanu, după aceea Tudose, o dată Guvernul Dăncilă, a patra oară nu cred că va fi cazul să votăm un Guvern, mai ales că ei au majoritate.

Liderul Uniunii a anunţat că, din punctul său de vedere, PSD nu-l poate ocoli pe preşedintele Klaus Iohannis.

”Premierul ar trebui să decidă dacă restructurează sau nu Guvernul, dacă are argumente, se poate face, nu ar fi asta o problemă. Să ocoleşti prin restructurare şi printr-un vot în Parlament preşedintele, din punctul meu de vedere nu se poate şi oricum nu se va întâmpla, pentru că preşedintele semnează decretele de numire a miniştrilor individual, nu semnează lista şi dacă el semnează hai să spunem din 27 de miniştri 26 şi la unul spune că nu pot să semnez (…), nu se va întâmpla nimic, te duci la CCR, este un conflict constituţional şi va decide CCR.Ţ a declarat Kelemen, citat de Mediafax.

Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, a declart că există majoritate fără UDMR fără nicio problemă.