Kelemen Hunor, despre Prefectura Cluj

UDMR este dispusă să cedeze PNL postul de prefect de Cluj în schimbul funcţiei de prefect de Bihor. Anunţul a fost făcut de preşedintele UDMR, Kelemen Hunor. Acesta a precizat că relaţia UDMR nu are nicio dispută cu PNL şi că relaţia lor la Cluj este una veche. UDMR n-are nicio vină că PNL nu a ales Clujul, mai spune acesta.

Reacţia liderului UDMR vine după ce liderul PNL Cluj, eurodeputatul Daniel Buda a cerut în şedinţa BPN, iniţierea de discuţii cu UDMR pentru ca postul de prefect de Cluj să revină liberalilor.

„Se poate schimba prefectul de Cluj cu cel de Bihor. Pentru noi nu era Clujul prima opţiune dar asta a ieşit în urma negocierilor. Se poate schimba prefectura cu prefectura, Bihorul cu Clujul, asta este singura posibilitate”, a declarat Kelemen citat de Cluj24.ro.

De asemenea el a subliniat că prima opţiune a Uniunii a fost Bihorul. „Prima noastră opţiune de prefect a fost Bihorul. Relaţia noastră cu PNL la Cluj este una veche, încercată, când PSD a dorit să mergem cu ei la Cluj am refuzat şi am mers cu PNL. Relaţia noastră este mai importantă decât poziţia de prefect dar în acest moment aceasta ne revine nouă. Că nu a ales PNL Clujul, eu nu am ce face. Se poate schimba cu Bihorul”, a adăugat Kelemen Hunor.