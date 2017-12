Karra Launi, premiată pentru cel mai bun debut la City Fashion Week din Cluj

Designerul sătmărean Larisa Cădar, cunoscută ca şi Karra Launi, şi-a descoperit pasiunea pentru croitorie încă de mică, pe vremea când realiza haine pentru păpuşile sale. După cum ne-a povestit, bunica sa a fost un adevărat mentor, fiind alături de ea şi învăţând-o să folosească maşina de cusut. Copil fiind, a început să îşi modifice singură propriile haine sau chiar să-şi croiască şi să-şi coase diferite piese vestimentare, însă nu s-a oprit aici.

Pasiunea pentru creaţie şi cusut au făcut-o să exceleze în acest domeniu, în prezent, având la activ numeroase prezentări de modă atât în Satu Mare, cât şi în alte oraşe din ţară.

Karra Launi spune despre profesia pe care şi-a ales-o că trebuie să te naşti cu talent, pasiune, precum şi cu multă răbdare pentru a putea excela în acest domeniu.

Tot ea ne povesteşte că, dacă i-ar permite timpul, ar participa la toate evenimentele de peste an în toate oraşele unde este chemată, însă prima sa profesie, şi cea mai importantă – cea de mămică 24 de ore din 24 – nu-i permite întotdeauna.

În primavara acestui an, a participat la Fashion’s Night Out, evenimentul local organizat de Kariklea David. Evenimentul are o semnificaţie aparte pentru designerul sătmărean, deoarece la ediţia din 2014 şi-a lansat prima colecţie vestimentară.

La Cluj, la City Fashion Week, alături de designeri celebri din întreaga ţară

Un alt eveniment la care a participat recent şi care pentru ea a fost o experienţă frumoasă şi fructuoasă a fost “City Fashion Week”, eveniment organizat de Stefan Farell, la Cluj Napoca. După cum ne-a povestit, acesta a reprezentat practic momentul în care a înţeles ce înseamnă să lucrezi la un alt nivel, deoarece au fost prezentate colecţii ale designerilor cunoscuţi din România.

De la acest eveniment, Karra Launi s-a întors acasă nu oricum, ci cu premiul acordat pentru cel mai bun debut, fiindu-i înmânat de către preşedintele onorific al evenimentului, celebrul designer Cătălin Botezatu. Este şi firesc, deoarece Karra Launi crede că fiecare meserie din lume este minunată atunci când este făcută cu pasiune şi plăcere. Preferă să lucreze cu ţesături de calitate şi în tendinţe şi nici nu este de mirare, deoarece trebuie să satisfacă cerinţele celor mai exigente cliente.

– Care este sfatul cel mai important pe care l-ai primit la începutul carierei de designer?

– Am fost sfătuită să încep pas cu pas, să nu mă hazardez, dar cred că aşa e normal să începi cu paşi mici şi, pe măsură ce trece timpul, dobândeşti experienţă şi înveţi din toate.

– Când pregăteşti o colecţie, ţii cont mai mult de tendinţe sau de ceea ce te inspiră?

– Inspiraţia îmi vine în funcţie de detalii, culori, peisaje, lucruri, chiar şi stările mele mă inspiră uneori, mă ajută şi materialele, dar cel mai mult inspiraţia îmi vine din viaţa de zi cu zi. Modelele rochiilor le adaptez şi în funcţie de tendinţele modei.

Mi se întâmplă uneori să desenez un model de rochie pe tabletă şi când vreau să-l pun în aplicare, să nu găsesc materialele pe care mi le doresc pentru modelul respectiv. În acest caz, trebuie să regândesc modelul.

Trebuie să vă mărturisesc faptul că toate colecţiile de până acum îmi sunt dragi, fiecare colecţie are ceva al ei şi fiecare rochie din fiecare colecţie îşi are povestea ei, începând cu desenul de pe tabletă şi culminând cu momentul când rochia din desen ajunge pe umeraş.

– Cărei categorii de public se adresează creaţiile tale?

– Creaţiile mele nu sunt targhetate pe o anumită grupă de vârstă, tocmai datorită faptului că acestea au menirea de a sublinia şi scoate în evidenţă feniminitatea la orice vârstă. Creez pentru femeia care ştie să se pună în valoare, pentru femeia care ştie să-şi exprime personalitatea şi prin vestimentaţia care o adoptă, căreia îi place să fie diferită, e o femeie dulce, copilăroasă, feminină, dar în acelaşi timp, este puternică.

– Ce concepte au stat la baza realizării ultimelor ţinute?

– Am preferat culorile peisajelor din natură şi gingăşia florilor. Dau o notă delicată fiecărei piese vestimentare. De altfel, după cum aţi putut vedea, în fiecare colecţie am inserat mai multe elemente care definesc foarte bine brandul Karra Launi, precum florile, drapajele, broderiile etc.

– Care ar fi plusurile şi minusurile pentru industria modei din România? Dar ale modei din Satu Mare?

– Îmi place să cred că România se îndreaptă într-o direcţie bună, având în vedere că tot mai mulţi designeri performează în cadrul evenimentelor internaţionale. Mi-ar plăcea ca hainele de designer să fie mai prezente în garderoba românilor, în detrimentul pieselor vestimentare de tip mass market.

Pot să vă spun că Satu Mare este un oraş dezvoltat din acest punct de vedere, remarcându-se designeri foarte talentaţi la fiecare fashion show la care particip.

– În calitate de designer vestimentar, ce sfaturi le oferi doamnelor care încă nu şi-au ales ţinutele pentru petrecerea de Revelion?

– La fel ca şi în anii precedenţi, rochiile din catifea îşi menţin poziţia în top şi în 2017. Recomand catifeaua cu încredere tutoror celor care îşi doresc un touch elegant, iar dacă vor să strălucească, pot să aleagă o rochie din paietaj, pentru că şi acestea se poartă.

De asemenea, se mai poartă foarte mult şi florile sau broderiile din flori aplicate pe rochii, în ciuda faptului că suntem în sezonul rece. Desigur, încălţămintea şi accesoriile trebuie să fie adaptate în funcţie de rochia purtată.

– Care sunt cele mai importante proiecte pe care brandul Karra Launi le pregăteşte pentru viitor?

– Îmi place să-mi surprind publicul de fiecare dată, aşadar vă las puţin să aşteptaţi. 2018 se anunţă un an plin de surprize şi colecţii inedite.

– Ai un motto care te defineşte sau îţi caracterizează munca?

– “Colorează-ţi viaţa în pasteluri!” este citatul de la care porneşte fiecare piesă vestimentară by Karra Launi.