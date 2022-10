Karim Benzema a câştigat Balonul de Aur în anul 2022

Aşa cum se anticipa, atacantul lui Real Madrid, francezul Karim Benzema a câştigat trofeul Balonul de Aur, pentru cel mai bun fotbalist al sezonului 2021-2022, decernat luni seara, la Paris, transmite AFP.

“Este o mare mândrie. Am crescut cu asta în cap. De mic am avut această motivaţie. Am avut două modele în viaţă: Zizou şi Ronaldo. Nu am renunţat niciodată şi mi-am păstrat acest vis în cap. Sunt mândru de traiectoria mea. Este prima dată când primesc acest trofeu. Sunt foarte fericit şi voi continua să lucrez” a spus laureatul.

Benzema este al cincilea francez care obţine această prestigioasă distincţie, după Raymond Kopa (1958), Michel Platini (1983-1985), Jean-Pierre Papin (1991) şi Zidane (1998).

CLASAMENT FINAL

1. Karim Benzema (Franţa/Real Madrid)

2. Sadio Mane (Senegal/Liverpool/Bayern Munchen)

3. Kevin De Bruyne (Belgia/Manchester City)

4. Robert Lewandowski (Polonia/Bayern Munchen/FC Barcelona)

5. Mohamed Salah (Egipt/Liverpool)

6. Kylian Mbappe (Franţa/Paris-Saint-Germain)

7. Thibaut Courtois (Belgia/Real Madrid)

8. Vinicius Jr (Brazilia/Real Madrid)

9. Luka Modric (Croaţia/Real Madrid)

10. Erling Haaland (Norvegia/Borussia Dortmund/Manchester City)