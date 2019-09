Karatiștii de la Sakura Carei și Samuraiul Lazuri au urcat pe podium la turneul de la Szerencs

Două cluburi de karate din județul Satu Mare au participat în 21 septembrie la o competiție desfășurată în Ungaria.

În rândurile următoare vă prezentăm informațiile pe care ni le-au transmis cele două cluburi.

Bronz pentru echipa de karate de la Samuraiul Lazuri

Toamna reprezintă startul sezonului competițional pentru multe ramuri sportive din Satu Mare. CS Samuraiul, secția Lazuri, a participat pe 21 septembrie la un turneu de karate internațional desfășurat la Szerencs (Ungaria).

Competiția a reunit peste 200 de sportivi, printre ei și echipa de seniori de la CS Samuraiul. Echipa formată din Armin Vida, Stelian Trif, Arnold Konya și Daniel Molnar a obținut medalia de bronz la kumite. Sportivii sunt antrenați de Robert Magos și Ivan Filer.

Nouă medalii pentru karateka de la CS Sakura Carei

Un grup de sportivi de la CS Sakura Carei a participat la un concurs de karate în Ungaria, Cupa SKS-SKDUN IPPON Felkészülési Bajnokság.

Această competiție de nivel internațional a avut loc în orașul Szerencs, iar numărul participanților a trecut de 200 de sportivi. De la Sakura Carei au participat sportivii Tyukodi Cristina, Keserű Mercedes, Chiș Claudia, Candrea Maya, Cosma Darius, Süveg Lénárd, Bonea Luca, Hevele Botond. Aceștia au fost însoțiți de antrenoarea Engber Ingrid.

Rezultatele obținute de sportivii careieni au fost următoarele:

• Süveg Lénárd loc 1 kata masculin 10-11 ani, grupa B

• Keserű Mercedes loc 1 kumite 10-11 ani, grupa B, loc 2 la kata 10-11 ani, loc 3 la kata 12-13 ani;

• Cosma Darius loc 2 kata 8-9 ani grupa C;

• Tyukodi Cristina loc 2 kata 12-13 ani grupa C și loc 2 la kata 14-15 ani, Grupa C;

• Candrea Maya loc 2 kata 10-11 ani grupa C;

• Hevele Botond loc 3 sanbon kumite 8-9 ani grupa C;

• Chiș Claudia loc 4 kata 8-9 ani grupa C;

• Bonea Luca loc 5 sanbon kumite.

Conducerea CS Sakura Carei ne mai informează că pe tot parcursul lunii septembrie îi așteaptă pe amatorii de karate să se inscrie în grupa de începători în zilele de marți și joi la sala de sport a Liceului Teoretic (fosta sală a :colii Generale Nr. 3).