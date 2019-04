Juventus, din nou campioană în Italia

După victoria obţinută în faţa Fiorentinei, scor 2-1, Juventus Torino şi-a sigurat titlul de campioană a Italiei.



Juve câştigă astfel pentru a opta oară consecutiv titlul în Italia, un adevărat record din acest punct de vedere. Torinezii au acum 87 de puncte, în timp ce echipa de pe locul doi, Napoli, are 67 de puncte, astfel că prin avansul pe care îl are, Juventus nu mai poate fi depăşită în cele şase meciuri pe care le mai are de jucat. Pentru Juventus este titlul de campioană a Italiei cu numărul 35.