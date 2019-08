Jurnaliştii sătmăreni au aflat pe pielea lor ce înseamnă să fii pompier

“Ziua Porţilor Deschise pentru Jurnalişti” organizată de ISU Satu Mare

Jurnaliştii sătmăreni au avut parte marţi, 27 august, de o activitate atipică, dar palpitantă, organizată special pentru ei de Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) “Someş” Satu Mare. Este vorba de “Ziua Porţilor Deschise pentru Jurnalişti”.

Astfel, cei 12 oameni de presă care au participat la eveniment au avut ocazia să fie pompieri pentru o zi, să vadă ce înseamnă să fii în pielea (şi în costumul) unui salvator, dar şi să trăiască emoţiile pe care le are victima atunci când aşteaptă să fie salvată.

„Am organizat azi o activitate inedită, o zi a porţilor deschise pentru jurnalişti. O activitate în care cei care sunt mereu în mijlocul evenimentelor, dar concentraţi mai mult să redea cu exactitate ceea ce se întâmplă la faţa locului, să poată să treacă de partea cealaltă a camerei de filmat. Ne-am dorit ca ştirea să fie astăzi despre ei”, ne-a spus Adriana Pop, purtător de cuvânt ISU.

În cadrul activităţii, jurnaliştii s-au familiarizat cu accesoriile specifice de descarcerare, cu tehnicile de intervenţie pentru extragerea unei victime dintr-un autoturism contorsionat, cu intervenţia la înălţime şi au conştientizat presiunea care apasă pe umerii salvatorilor atunci când totul se desfăşoară contra cronometru, dar trebuie să se termine cu bine.

„Este un sentiment aparte să asişti la o acţiune de descarcerare, să vezi pe viu cum fiecare om din echipă îşi are rolul lui şi fiecare secundă contează pentru a putea, într-un final, salva viaţa omului. Tot respectul meu pentru aceşti oameni şi mulţumiri echipajului rămas peste program pentru noi. Să fiu pompier, chiar şi pentru câteva ore, a fost un vis împlinit”, a scris Alina Blăjean într-o postare pe Facebook.

„Azi am trăit o experienţă inedită! (sper că nu voi avea parte niciodată de ea în viaţa reală, dar pe care aş repeta-o, oricând, doar ca exerciţiu). Am fost victima unui accident rutier, în urma căruia m-am răsturnat cu maşina şi am rămas într-o rână. Am avut ocazia să văd şi să simt pe propria piele cum se desfăşoară un exerciţiu de descarcerare (…) Momentul în care am auzit sirenele a fost ca o gură mare de oxigen. (…) Sunt oameni minunaţi, dăruiţi profesiei, cărora le doresc să aibă parte de cât mai puţine astfel de acţiuni în viaţa reală”, este o parte din textul postat de jurnalista Giorgiana Păduraru.

Activitate de pregătire a primarilor

Tot marţi, ISU Satu Mare a organizat convocarea anuală de pregătire de specialitate cu preşedinţii comitetelor locale pentru situaţii de urgenţă.

Au fost dezbătute şi clarificate aspecte ce ţin de apărarea împotriva incendiilor, noile criterii de performanţă privind constituirea, încadrarea şi dotarea serviciilor voluntare pentru situaţii de urgenţă, avizarea şi autorizarea clădirilor cu destinaţia de unităţi de învăţământ.

De asemenea, s-au stabilit principalele măsuri de remediat în vederea unei asigurări optime a intervenţiilor în situaţii de urgenţă la nivelul întregului judeţ.