Juniorii U17 de la LPS au urcat pe locul 2 în serie

Federația Română de Fotbal a înființat o nouă competiție de fotbal la nivel național și pentru juniorii Under 15. Drept urmare, campionale județene, dar și alte echipe care au îndeplinit anumite criterii, au promovat în Liga Elitelor U15.

Campioana județului Satu Mare este echipa Liceului cu Program de Sport (foto), echipă pregătită de profesorul Ștefan Gerstenmaier. Campionatul se va disputa pe 16 serii, echipele fiind repartizate după criterii geografice.

LPS Satu Mare face parte din Seria 14 alături de LPS Bihorul Oradea, Luceafărul Oradea, CSS 2 Baia Mare, Sportul Șimleu Silvaniei, Plimob Sighet.

În prima etapă, programată sâmbătă 26 octombrie, LPS va juca acasă, împotriva echipei Sportul Șimleu Silvaniei. Partida va începe la ora 10.00 pe terenul din Micula.

Fotbaliștii juniori de la LPS Satu Mare au reușit să câștige două din cele trei meciuri programate în ultima etapă de campionat. Câștigătoarele au fost echipele de la Under 16 și Under 17. În urma succesului de sâmbătă, juniorii Under 17 au urcat pe locul 2 în serie. Iar sâmbătă, la Cluj, echipa antrenată de Nelu Donca și Robert Abrudan joacă la Cluj, în derby-ul etapei, împotriva echipei de pe locul 1.

În Liga Elitelor, Under 16, LPS Satu Mare s-a impus la la Cluj, în fața puternicei echipe a Universității. Un rezultat excelent obținut de juniorii lui Cosmin Iuhas.

Liga Elitelor, Under 16

• “U” Cluj – LPS Satu Mare 0-2

Ambele goluri au fost marcate de Andrei Zbona

• Gaz Metan – LPS Bihorul 4-0

• AFC Hermannstadt a stat

• ASU Poli TM – UTA Arad 1-1

• Viitorul Arad – CFR Cluj 1-3

CLASAMENT

1.UTA Arad 13 12 1 0 40-6 37

2.ASU Poli TM 12 9 2 1 37-7 29

3.LPS Banatul 12 8 0 4 30-20 24

4.”U” Cluj 12 7 0 5 34-16 21

5.CFR Cluj 13 6 2 5 17-16 20

6.LPS Satu Mare 13 6 1 6 24-38 19

7.Viitorul Arad 12 2 3 7 16-17 9

8.Gaz Metan 12 3 0 9 17-34 9

9.LPS Bihorul 12 1 3 8 5-26 6

10.Hermannstadt 11 0 2 9 8-48 2

Etapa viitoare: LPS Satu Mare – ASU Poli TM.

Under 17

• LPS Satu Mare – Viitorul Cluj 2-1

Ambele goluri au fost marcate de Ionuț Sălăjan

• CSS 2 Baia Mare – LPS Cluj 2-8

• At. Zalău – Luc. Oradea nedisputat

• CS Minaur Baia Mare a stat

CLASAMENT

1.LPS CJ 13 11 0 2 55-13 33

2.LPS Satu Mare 13 9 0 4 38-34 27

3.Luc. Oradea 12 8 1 3 49-12 25

4.CSS2 Baia Mare 13 6 0 7 27-55 18

5.Viitorul Cluj 13 4 0 9 26-26 12

6.Atletic Zalău 12 3 1 8 11-28 10

7.Minaur BM 12 2 0 10 15-53 6

Under 19

• Minaur Baia Mare a stat

• LPS Satu Mare – Viitorul Cluj 0-1

• CSS 2 Baia Mare – LPS CJ 0-5

• Atl. Zalău – Luc. Oradea nedisputat

CLASAMENT

1.LPS CJ 13 10 1 2 58-10 31

2.Viitorul Cluj 13 10 1 2 41-14 31

3.LPS Satu Mare 13 8 2 3 37-17 26

4.Atletic Zalău 12 6 0 6 22-21 18

5.Minaur BM 12 5 0 7 25-30 15

6.CSS 2 Baia Mare 13 3 0 10 18-33 9

7.Luc. Oradea 12 0 0 12 7-83 0

În etapa viitoare echipele LPS U17 și U19 vor evolua în deplasare, cu LPS Cluj.