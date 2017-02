Judecătoarea Camelia Bogdan, exclusă din magistratură

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, miercuri, excluderea din magistratură a Cameliei Bogdan, unul dintre cei doi judecători care au decis condamnarea lui Dan Voiculescu în dosarul ICA.

Decizia Secţiei pentru judecători a fost luată ca urmare a unor acţiuni introduse pe rolul Inspecţiei Judiciare. Juriştii au stabilit că magistratul a săvârşit o abatere disciplinară în condiţiile în care Camelia Bogdan ar fi mers într-un sejur, în cadrul căruia ar fi predat cursuri funcţionarilor din Ministerul Agriculturii, în perioada în care avea spre soluţionare dosarul ICA, în care Ministerul Agriculturii era parte civilă. Cauza a ajuns la Secţia pentru judecători a CSM în materie disciplinară, magistraţii luând hotărârea ca judecătoarea să fie exclusă din magistratură.

„Acuzaţiile sunt nefondate în ansamblul lor şi cele din procedurile disciplinare şi cele din spaţiul public. (..) Nu a fost plătit (sejurul) de Ministerul Agriculturii. Ministerul Agriculturii era parte civilă în dosarul meu, dar eu am predat în calitate de expert al UE din 2009, am predat elemente de anticorupţie funcţionarilor statului. Plata s-a făcut prin SRL-ul care m-a contactat, banii proveneau de la Banca Mondială”, spunea Camelia Bogdan pe 25 ianuarie, atunci când a mers în faţa judecătorilor din CSM.

Magistratul poate contesta decizia în instanţă.



Camelia Bogdan: Decizia este profund injustă

Judecătoarea Camelia Bogdan a declarat că va contestat decizia Secţiei pentru judecători a CSM de excludere din magistratură, aceasta precizând că hotărârea este nefondată întrucât există un raport al ANI care arată că nu a fost în incompatibilitate.

„Decizia este vădit nefondată, nu am fost niciun moment în stare de incompatibilitate, şi a trecut peste Agenţia Naţională de Integritate care a decis în mod irevocabil că nu am fost incompatibilă. Problema trebuie privită în ansamblu, eu mai am cercetări disciplinare la Inspecţia Judiciară pentru că am soluţionat cauze în care am pronunţat ordine de confiscare a produsului infracţiunii, respectiv cauza Ultra Pro Computers şi se mai fac verificări în cauza BCR şi probabil că s-a aplicat această sancţiune unde nu există nicio urmă de abaterea pentru viitoarele dosare. (..)În acel dosar (BCR) am cerut confiscarea produsului infracţiunii inclusiv de la firmele al căror beneficiar azi este domnul Sebastian Ghiţă, cel care m-a şi acuzat în spaţiul public de măsluirea unui dosar. (…)Voi contesta această decizie care este profund injustă”, a declarat Camelia Bogdan pentru Mediafax.

Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) a decis, miercuri, excluderea din magistratură a Cameliei Bogdan, unul dintre cei doi judecători care a decis condamnarea lui Dan Voiculescu în dosarul ICA.

„În şedinţa de azi, 8 februarie 2017, Secţia pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii a admis acţiunea disciplinară formulată de Inspecţia Judiciară împotriva doamnei Camelia Bogdan, judecător în cadrul Curţii de Apel Bucureşti. În temeiul prevederilor art. 100 lit. e) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor şi procurorilor, Secţia pentru judecători a aplicat doamnei judecător sancţiunea disciplinară constând în “excluderea din magistratură” pentru săvârşirea abaterii disciplinare prevăzută de art. 99 lit. b) din acelaşi act normativ – „ încălcarea prevederilor legale referitoare la incompatibilităţi şi interdicţii privind judecătorii şi procurorii”. Hotărârea secţiei va cuprinde, alături de alte elemente prevăzute de lege, descrierea faptei pentru care s-a aplicat sancţiunea disciplinară menţionată, urmând a fi redactată şi publicată pe site-ul Consiliului în termen de 20 de zile de la pronunţare”, transmite CSM printr-un comunicat de presă.