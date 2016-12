Jose Araujo: Este cel mai ciudat sezon din carieră

Între Crăciun și Revelion am avut meciul de baschet dintre CSM Satu Mare și CSM Târgoviște. Rezultatul îl știți, dar după meci am stat de vorbă cu antrenorul clubului sătmărean, iar în cele ce urmează vă prezentăm câteva declarații.



“A fost greu, dificil, avem probleme medicale. Nu vreau să folosesc asta drept o scuză pentru că se întâmplă în sport. Dar jucătoarele rămase trebuie să joace prea multe minute. Am avut multe meciuri în ultima perioadă, iar rotația jucătoarelor este prea mică. Am jucat bine în primul sfert împotriva unei echipe puternice, contra unui club potent financiar. Apoi am obosit, defensiva ne-a tras în jos. Am încercat să schimb anumite lucruri, dar Târgoviște s-a dovedit a fi mult mai puternică în repriza a doua”, declară Jose Araujo. Amintim că Baltic și Tavic au fost indisponibile, iar Whittington, nerefăcută complet, a intrat pe parchet doar în sfertul al treilea.

Întrebat cum a fost până acum perioada petrecută la Satu Mare, antrenorul portughez spune: “Este cel mai ciudat sezon din cariera mea. Am avut peste 100 de antrenamente și doar la vreo 20 am avut la dispoziție tot lotul. Oase rupte, probleme cu genunchii, cu spatele, cu nasul, sunt chestii pe care nu le pot controla ca antrenor. Nu e ușor să te pregătești pentru fiecare joc. Am câștigat 2-3 meciuri cu doar 6 jucătoare. Nu e ușor. Așteptăm noul an, sperăm să fie mai ușor, să scăpăm de aceste accidentări, să avem toată echipa la dispoziție. Asta e ceea ce vreau. Chiar și în aceste condiții jucăm bine, dar nu avem picioare și plămâni pentru a termina cu bine un meci cu o echipă ca Târgoviște.”

Jose Araujo a transmis că nu-și dorește alte jucătoare. “Nu e vorba de calitatea jucătoarelor. Oamenii uită că atunci când am acceptat să vin aici am făcut-o pentru eșalonul al doilea. Când piața era goală, în cinci zile a trebuit să inventăm o echipă pentru Liga Națională. Nu a fost ușor, cred că am obținut maximul. Dar echipa nu câștigă, vreau să câștigăm mai multe meciuri. Nu am nevoie de alte jucătoare. Vreau să-și revină jucătoarele mele accidentate. Sunt sigur că putem face o treabă mult mai bună.”

CSM Satu Mare va juca acasă pe 4 ianuarie, de la ora 18:00, cu Olimpia Brașov. Va fi manșa tur a primei faze din Cupa României. Returul se joacă pe 8 ianuarie.