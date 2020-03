Joi va sosi primăvara adevărată la Satu Mare

Conform prognozelor meteorologice emise de specialiști, joi va sosi adevărata primăvară și la noi. Vestea proastă e că nu va ține prea mult, totuși nu trebuie să ne îngrijorăm, căci și în restul săptămânii în zona județului Satu Mare temperaturile vor fi potrivite valorilor medii obișnuite pentru această perioadă a anului.

Marți cerul va fi variabil, mai mult noros, dar probabilitatea de precipitații este foarte redusă. Valorile termice maxime vor fi ușor mai ridicate decât cele de ieri, mercurul termometrelor urcând până la 13, izolat chiar până la 15 grade C, dar minimele vor rămâne și astăzi scăzute, la fel ca și ieri, de circa 3 grade C.

Miercuri nebulozitatea se va intensifica, pe arii extinse semnalându-se precipitații sub formă de ploi, izolat sub formă de averse, în cantități însemnate. La munte, la cote de peste 1.000 m, pe alocuri vor fi posibile precipitații mixte, mai ales în timpul nopții, la temperaturi mai scăzute ploile transformându-se în lapoviță. Temperaturile maxime vor fi ușor mai scăzute decât cele de astăzi, ele vor oscila în jur de 10 grade C, însă minimele doar izolat vor coborî sub 8 grade C. Joi vine mult așteptata căldură de primăvară, cu temperaturi de după amiază de 18 grade C și în zona de șes nici minimele nu vor coborî sub 8 grade C. Cerul devine din nou variabil, temporar senin, fără ploi, dar vineri se va înnora din nou. Cantități însemnate de precipitații nu se prognozează nici în weekend, dar temperaturile încep să scadă treptat, revenind din nou la valorile actuale. Evoluția vremii va fi asemănătoare și în zona montană a județului, doar la cotele mai înalte valorile termice fiind cu câte 2-3 grade C mai scăzute decât la șes, iar probabilitatea de precipitații miercuri, joi și vineri fiind semnificativ mai mare.