Joi, un nou concert la Filarmonica “Dinu Lipatti”

Joi, 21 octombrie 2021, de la ora 18.30, în sala Filarmonicii “Dinu Lipatti” va avea loc un nou concer, valabil abonamentul 11. Dirijor este Andrei Gocan iar solist Ştefan Şimonca Opriţa – vioară.

În program< Johannes Brahms – Concertul pentru vioară în Re major, op.77, Ludwig van Beethoven – Simfonia nr. 8 în Fa major, op.93.

Conform regulilor şi a măsurilor impuse de autorităţi, sala poate primi doar 50% din capacitatea sa, astfel numărul locurilor este limitat. La concert pot participa persoanele care: sunt vaccinate împotriva virusului SARS-CoV-2 şi pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei de vaccinare> prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 72 de ore> prezintă rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecţia cu virusul SARS-CoV-2 nu mai vechi de 48 de ore> se află în perioada cuprinsă între a 15-a zi şi a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu SARS-CoV-2.

Andrei Gocan s-a născut într-o familie de muzicieni. A început studiul viorii la Cluj şi l-a continuat apoi la Royal Academy of Music la Londra şi la Conservatorul Naţional Superior din Paris. În 2010 a revenit la Royal Academy of Music pentru a studia dirijatul cu Colin Metters. A participat de asemenea şi la cursuri de măiestrie cu Leif Segerstam, Benjamin Zander şi Mark Shanahan. A lucrat ca dirijor asistent pentru Semyon Bychkov, Vassily Sinaisky, Thierry Fischer şi Pablo Heras-Casado. În ţară, el a dirijat Orchestra de Cameră Radio şi orchestrele Filarmonicilor din Cluj, Târgu-Mureş, Satu-Mare, Oradea, Bacău, Braşov, Sibiu, Timişoara; în Germania, Orchesterzentrum Dortmund şi Villa Musica Koblenz; în Franţa, Orchestre des Laureats du Conservatoire; iar în Anglia, ensemble 36, Orchestra of St John’s, RAM Concert Orchestra, şi Manson Ensemble.

Andrei Gocan, apreciat de revista Musical Opinion ca un „talent remarcabil”, este câştigătorul câtorva premii internaţionale importante, la concursuri din Olanda, Italia, şi România, şi a primit de-a lungul carierei sale distincţii ca Louise Child Prize, Larry Adler Prize, şi burse din partea Gordon Foundation, Ratiu Family Foundation şi Fondation Meyer.

Ştefan Şimonca Opriţa, născut la 27 decembrie 2000, student al Conservatorului de Muzică Hochschule für Music Saar Saarbrücken, studiază vioara cu David Grimal (din 2016) şi cu prof. Artemiu Şimonca-Opriţa (din 2005). Este absolvent al Colegiul de Arte „Sabin Drăgoi” din Arad. De asemenea, s-a bucurat de îndrumarea doamnei prof. Ana Hălmăgean (2007-2011), urmând şi cursuri de măiestrie cu prof. Mihaela Tomescu (2011-2017). Studiază pianul de la 6 ani şi viola de la 10 ani. Este membru al Fundaţiei „Remember Enescu” din anul 2012. A debutat la şapte ani pe scena Filarmonicii arădene, în iunie 2008. A susţinut recitaluri la Ateneul Român, a fost solistul orchestrelor Filarmonicilor de Stat din Arad, Tîrgu Mureş, „Dinu Lipatti” din Satu Mare, „Ion Dumitrescu” din Râmnicu Vâlcea, al orchestrei Concerto a Universităţii de Muzică din Bucureşti, precum şi al prestigioasei orchestre PKF – Prague Philharmonia. A susţinut recitaluri în Londra (la Cadogan Hall), Manchester (la Royal Northern College of Music) şi Leiston (Marea Britanie); în Praga (Cehia); în Saarbrücken, Traunstein şi Neumarkt (Germania); în Békéscsaba şi Gyula (Ungaria); în Betleem (Palestina) şi în diferite oraşe din România. Din 2017 este membru al prestigioasei orchestre Les Dissonances, fondată şi condusă de Maestrul David Grimal, cu care participat la mai multe turnee în Franţa, Italia, Belgia şi Israel. A colaborat cu dirijori precum Robert Max şi Kriss Russman (Anglia), Leoš Svárovský (Cehia), Toshiyuki Kamioka (Japonia/Germania), Gabriel Bebeşelea, Cristian George Neagu, Bogdan Vodă, Dorin Frandeş, Radu Ciorei, Andreas Mihăiţă, Cristian Oroşanu (România), Hermann Szabolcs (Ungaria), Leandro Silvera, S. Speare, Tim Lowe (Anglia) ş.a. A fost în mai multe rânduri invitatul televiziunilor naţionale şi regionale, locale sau on-line. A apărut pe scena Festivalului Internaţional „George Enescu” din Bucureşti, în septembrie 2019, unde a susţinut un recital alături de Maestrul David Grimal. Este concert-maestrul orchestrei Universităţii HfM Saarbrucken. La vioară a obţinut numeroase premii, între care amintim Marele Premiu la Concursul Internaţional de Vioară „Remember Enescu” de la Sinaia; s-a clasat primul la Concursul Internaţional „Walter Gieseking” HfM (Hochschule für Music) Saar Saarbrücken (University of Music Saar); Marele Premiu la Concursul Naţional de Interpretare a Muzicii Româneşti „Sigismund Toduţă” (Bistriţa); Marele Premiu la Concursul Naţional de Interpretare „Ştefania şi Dan Cumpătă” (Bucureşti). De asemenea, la pian a obţinut Marele Premiu la Concursul Naţional de Interpretare „Dan Cumpătă” (Bucureşti) iar la violă a fost distins cu diferite premii, precum Marele Premiu la Concursul Naţional de Interpretare „Dan Cumpătă” (Bucureşti), premiul I la Concursul Internaţional de Muzică şi Teatru LiveMuseArt (Arad) şi la Concursul Naţional de Interpretare a Muzicii Româneşti „Sigismund Toduţă” (Bistriţa).