Joi, Medalion Cultural aniversar – Leontina Dorca la 70 de ani

Născută la 12 aprilie 1953 in localitatea Remeţi pe Someş, comuna Mireşu Mare, judeţul Maramureş într-o zonă folclorică deosebită Zona Codrului pe care a slujit-o mereu şi o slujeşte şi astăzi.

A absolvit cursurile primare în satul natal şi în comuna Mireşu Mare, mai apoi a urmat cursurile Liceului Mihai Eminescu din Satu Mare, desăvârşindu-şi studiile specializându-se în Artele spectacolului (Coregrafie) la UNATC Bucureşti.

Încă din clasele primare a avut parte de dascăli minunaţi care au ştiut să-i insufle dragostea pentru folclor şi să o indrume în descoperirea tainelor artei muzicale şi coregrafice. A început ca membră a formaţiei Şcolii Generale din localitatea Mireşu Mare judeţul Maramureş. Apoi ca elevă a Liceului „Mihai Eminescu” din Satu Mare a instruit formaţiile de dansuri ale liceului şi internatului. A făcut parte din Ansamblul folcloric „Oaşul” al judeţului Satu Mare ca dansatoare şi solistă de muzică populară, cu care a participat la festivaluri folclorice interjudeţene şi internationale< Festivalul Litoralului, Festivalul „Sâmbra Oilor”, Festivalul Folclorului Codrenesc „Oţeloaia”, Baia Mare, Oradea, Sibiu, Craiova, Reşiţa,Timişoara, la festivaluri internaţionale< Olanda 1970, Belgia 1975.

:i-a început activitatea ca instructor de dans popular angajat în anul 1973, la Casa Pionierilor din Satu Mare, a continuat apoi ca instructor la Casa de Cultură (Consiliul Popular al oraşului Tăşnad, judeţul Satu Mare) între anii 1975 – 1978, iar din anul 1978 până in 2012 a fost angajată a Centrului Judeţean Pentru Conservarea si Promovarea Culturii Tradiţionale Satu Mare.

În perioada 1973-2012 a înfiinţat numeroase formaţii de dansuri şi Ansambluri folclorice in judeţul Satu Mare< Ansamblul folcloric al copiilor la Casa Pionierilor din Satu Mare, Formaţia de dansuri populare la Liceul Mihai Eminescu din Satu Mare, Formaţia de dansuri a Liceului Ioan Slavici din Satu Mare, la Şcolile Generale< Octavian Goga şi Nr 14 din Satu Mare. Ansamblul folcloric “Codruleţul” al Casei de Cultură Tăşnad, Ansamblul folcloric “Dor” al Casei de Cultură din oraşul Carei, in anul 1982 a infiinţat Ansamblul folcloric „Cununiţa” care activează de atunci şi până în prezent ca etalon pentru folclorul din judeţul Satu Mare iar din 2002 şi ansamblul „Cununiţa Năzdrăvană” cu care a ajuns la performanţe unice în ţară şi nu numai.

A realizat filme documentare despre tradiţii, datini, obiceiuri şi meşteşuguri din zonele etnofolclorice Codru şi Oaş ale judeţului Satu Mare impreună cu Televiziunea Română.

A participat cu formatiile si ansamblurile pe care le-a indrumat la festivaluri nationale si internationale la care a obtinut premii si distinctii, in tara< Tulcea, Timi;oara, Oradea, Sibiu, Bacau,Gura Humorului,Suceava,Constanta, Drobeta Turnu Severin, Arad, Baia Mare,Targu Mures, Brasov, Ramnicu Valcea,Craiova, Pitesti, Bistrita Nasaud, Focsani etc. în strainatate: Ungaria, Ucraina,R.Moldova, USA, Canada, Austria, Spania, Belgia, Franta, Italia, Olanda, Cehia, Turcia, Israel etc.

A îndrumat şi sprijinit pentru a se lansa interpreţi vocali şi instrumentişti de muzică populară din judeţ< Nicolae Muresan, Maria Carmen Sas, Lucia Pop Borlean, Malvina Madar Iederan, Alina Şichet, Florin Lauran, Petrică Mureşan, Dana Maria Huja, Alexandra Madas, Ionică Hainal, Dumitru Iederan, Ionel Sabo, Cosmin Petrut, Ionut Chilintan, Cristian Totpati.