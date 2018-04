Joi avem semifinalele din Europa League

Suntem aproape și de finala Europa League. Joi începe manșa tur din cadrul semifinalelor competiției, iar seara ne rezervă două meciuri atractive.



Capul de afiș îl reprezintă Arsenal – Atletico Madrid, însă pentru cei care vor altceva se pot uita la Marseille – Salzburg. Un lucru inedit îl reprezintă faptul că în această fază avem patru echipe din țări diferite. Ambele meciuri încep de la ora 22:05.

Televizări:

• Arsenal – Atl. Madrid (Pro X, Look Plus, Telekom Sport 1)

• Marseille – Salzburg (Look TV, Telekom Sport 2)