JANDARMERIA SATU MARE: S-a făcut schimbarea

Miercuri, 6 septembrie 2023, la sediul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Satu Mare, a avut loc ceremonialul militar de predare-primire a comenzii inspectoratului ca urmare a trecerii în rezervă a colonelului Ovidiu – Adrian POPA, cel care a condus unitatea timp de 7 ani.

Festivitatea s-a desfăşurat în prezenţa domnului colonel Traian Mârza, Director al Direcţiei Cabinet din cadrul Inspectoratului General al Jandarmeriei Române, a oficialităţilor locale şi a efectivelor din cadrul Inspectoratului.

În spiritul tradiţiilor militare şi în conformitate cu regulile protocolare, colonelul Ovidiu – Adrian POPA a predat comanda Inspectoratului şi drapelul de luptă către colonel Gheorghe VLONGA, Adjunct al Inspectorului Şef. Colonelul Vlonga Gheorghe a absolvit Academia Forţelor Terestre Nicolae Bălcescu Sibiu, promoţia 2003, iar la absolvire a fost încadrat în structurile Jandarmeriei Satu Mare unde a îndeplinit succesiv mai multe funcţii.

Din anul 2017 deţine funcţia de Adjunct al Inspectorului Şef şi are experienţă în domeniul aplicării legii, al gestionării situaţiilor de urgenţă şi în proiecte pe fonduri europene.

În cuvântul său de bun rămas, domnul colonel Ovidiu – Adrian POPA a declarat: ” Cu emoţie şi recunoştinţă, mă prezint astăzi în faţa domniilor voastre, pentru ultima dată în calitate de Inspector Şef al acestei unităţi. Vă mărturisesc cu sinceritate, că acum 34 de ani, când am păşit pentru prima dată în incinta Unităţii Militare 0728 Tăşnad, având gradul de sergent major, nu mi-am imaginat că la finalul carierei mele voi ajunge atât de sus. Maturizarea mea ca Inspector Şef se datorează multora dintre cei care astăzi sunt prezenţi, şi cărora le transmit cu această ocazie cele mai sincere mulţumiri. Şi nu în ultimul rând, rezultatele obţinute pe parcursul întregului meu parcurs profesional se datorează colegilor, din cele două unităţi, cea de la Tăşnad şi cea din Satu Mare, alături de care m-am format şi alături de care am realizat lucruri minunate spre care privesc cu mândrie. Îmi închei cariera militară, cu demnitate şi recunoştinţă. Demnitate, pentru că sunt mândru de realizările profesionale şi de colectivul pe care îl las în urmă. Recunoştinţă, pentru rezultatele obţinute, pentru misiunile dificile pe care le-am îndeplinit cu succes şi pentru toate lucrurile pe care le-am învăţat şi pentru oamenii pe care i-am cunoscut, şi de la care am luat în inima mea o fărâmă de înţelepciune. Doamnelor şi domnilor Mă plec cu recunoştinţă în faţa dumneavoastră şi vă transmit alesele mele mulţumiri. Tuturor, vă doresc să aveţi parte de sănătate şi de realizări profesionale de excepţie. Am onoarea să vă salut!”