James Rosenquist, exponent al mişcării pop art, a murit la vârsta de 83 de ani

Artistul vizual James Rosenquist, exponent al mişcării pop art, a murit la vârsta de 83 de ani, potrivit unui anunţ făcut de familia artistului, informează The Guardian.

Artistul, care a abordat o cale diferită de Andy Warhol şi Roy Lichtenstein, a murit vineri, în casa sa din New York, după o lungă suferinţă, potrivit soţiei sale, Mimi Thompson. Născut în Grand Forks, North Dakota, în 1933, el a studiat arta la Universitatea Minnesota. A lucrat în publicitate înainte de a se muta la New York, la mijlocul anilor 1950. A împărţit un studio în Manhattan cu Ellsworth Kelly şi Agnes Martin şi a colaborat cu artişti din alte generaţii, precum Robert Rauschenberg şi Jasper Johns.

James Rosenquist, pionier al mişcării pop-art, s-a concentrat pe pictura panourilor publicitare. ”Am pictat panouri publicitare de deasupra fiecărui magazin cu bomboane din Brooklyn. Ajunsesem în aşa fel încât puteam picta o sticlă de whiskey în somn”, nota el în autobiografia ”Painting Below Zero: Notes on a Life in Art” (2009).

Nu i-a păsat niciodată de termenul ”pop art”, dar se resemnase ca el să îi fie atribuit. ”Nu mi-am făcut niciodată griji legat de logo-uri sau nume de branduri ori staruri de film, precum Andy (Warhol, n.r.). Spre deosebire de Roy (Lichtenstein, n.r.), nu am fost interesat în simulări ironice ale pop media. Am vrut să fac picturi misterioase”, mai scria el.

Într-una dintre cele mai cunoscute lucrări ale sale, ”President Elect”, din 1960-1961, a pictat faţa lui John F Kennedy împreună cu un Chevrolet galben şi o bucată de tort. ”Faţa era luată din posterul de campanie a lui Kennedy. Eram foarte interesat atunci de oameni care se promovau singuri. Iar promisiunea lui era jumătate de Chevrolet şi un tort perimat”, povestea el pentru The Art Story.

Cea mai cunoscută operă a lui Rosenquist este ”F-111” (1964-1965), care are 26 de metri şi a fost expusă la Muzeul de Artă Modernă din New York. În 2001, James Rosenquist a fost inclus în Florida Artists Hall of Fame. În 2003, o retrospectivă James Rosenquist a fost deschisă la Muzeul Guggenheim din New York. În 2009, a pierdut mai multe picturi – inclusiv o frescă imensă comandată de guvernul francez – şi proprietatea într-un incendiu care a cuprins o parte a statului Florida.