Iuhas, Duruş, Onicaş, Marinaş, Bumba şi Şteţca, au câştigat Cupa Minerul la fotbal în sală

Sala Sporturilor “Lascăr Pană” din Baia Mare a găzduit la mijlocul acestei săptămâni un turneu de fotbal în sală, turneu la care au participat 18 echipe. La turneu au participat mai mulţi fotbalişti sătmăreni de la Olimpia, dar şi de la alte echipe.



Turneul a fost câştigat de Xexa Baia Mare, echipă care a învins în finală, scor 3-1, pe Minerul Baia Mare. Din echipa învingătoare au făcut parte Cosmin Iuhas, Mihai Onicaş, Ciprian Duruş, cu toţii componenţi ai Olimpiei, Mihai Şteţca (antrenor Olimpia) şi Adrian Marinaş, ex jucător la gruparea sătmăreană. Din lotul echipei învingătoare au mai făcut parte câţiva jucători cunoscuţi din fotbalul autohton, cum are fi Claudiu Bumba (Hapoel Tel Aviv/ex LPS Satu Mare), Cristi Bud (CFR), Cordoş (ASA) etc.

Pe lângă cei de mai sus, la turneu au mai fost prezenţi alţi câţiva fotbalişti de top din România, unii dintre ei chiar componenţi ai echipei naţionale: Steliano Filip, Sergiu Hanca, Dan Nistor, Gabriel Vasvari, Cristian Daminuţă şi Răzvan Tincu, ultimul pornit în fotbalul mare din Satu Mare.

Arbitrajul la acest turneu a fost asigurat de mai mulţi cavaleri ai fluierului, printre care doi sătmăreni, Istvan Kovacs şi Ovidiu Mazilu.