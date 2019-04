ITP a fost eliminată în cazul Programului Rabla

Ministrul Mediului, Gabriela Gavrilescu, a spus, sâmbătă dimineaţa, că inspecţia tehnică periodică va fi eliminată în cazul programului Rabla.

“Făcând o analiză clară, am emis ordinul de ministru prin care ITP-ul pentru o maşină care stă în curtea unui cetăţean să fie scos. Dacă am maşina în curte, de ce să mă mai duc să plătesc o taxă în plus, când pot să mă duc cu ea direct să o dau pentru a achiziţiona o maşină nouă”, a spus Gabriela Gavrilescu, precizând că a emis acest ordin „săptămâna trecută” şi că se referă la ITP-ul necesar pentru programul Rabla Clasic. “Interesul nostru este să le scoatem de peste tot – din parcări, din curţile oamenilor. Nu avem nevoie să blocăm acest sistem care este derulat de foarte mult timp şi care funcţionează”, a adăugat Gavrilescu.

Guvernul a aprobat, în şedinţa de vineri, la propunerea Ministerului Mediului, bugetul de venituri şi cheltuieli al Fondului pentru Mediu şi al Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) pentru acest an.

Programul de stimulare a înnoirii Parcului auto naţional (Rabla Clasic) va fi suplimentat cu 322 de milioane de lei, suficienţi pentru aproximativ 35.000 de prime de casare, cumulat persoane fizice şi firme, în scădere de la 50.000 de prime de casare oferite anul trecut.