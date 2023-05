IT-iştii din privat, nemulţumiţi de extinderea facilităţilor doar pentru IT-iştii de la stat

Sub semnătura mai multor ministere, inclusiv cel al Digitalizării şi Muncii, guvernul a publicat în Monitorul Oficial un Ordin prin care facilităţile fiscale din IT, care erau pentru angajaţii care dezvoltă software, se extind şi către angajaţii de la stat. Practic, nu mai plătesc impozit pe venit IT-iştii din firmele din IT şi IT-iştii de la stat, dar facilitatea nu s-a extins şi către IT-iştii care lucrează în alte companii. Spre exemplu, poziţia de administrator de baze de date, care este printre poziţiile eligibile pentru scutirea de impozit, poate fi şi într-o bancă, şi la stat, şi într-o companie din IT. Dacă un administrator de baze de date de la stat sau din IT primeşte scutiri, adică o mărire de salariu, de ce nu ar primi aceleaşi scutiri şi angajatul unei bănci?

„Scutirea angajaţilor din mediul privat de la plata impozitului pe venit din salarii şi asimilate salariilor a plecat de la premisa că trebuie încurajată crearea de know-how/producţia, strict în domeniul IT. Acest lucru se poate evalua obiectiv doar raportat la CAEN. Scopul unei firme este obţinerea de profit”, a precizat pentru ZF, ministrul digitalizării Sebastian Burduja.