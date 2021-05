ISU Satu Mare îşi construieşte un sediu modern la Carei

Proiectul de investiţie este finanţat de Banca Mondială

În perioada 2019-2024 Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă derulează proiectul “Îmbun[tăţirea Managementului Riscului la Dezastre”, finanţat de Banca Mondială şi Guvernul României, ale cărui scopuri sunt îmbunătăţirea rezilienţei infrastructurii de urgenţă şi răspuns la dezastre şi sporirea capacităţilor instituţionale pentru planificarea investiţiilor ce vizează reducerea riscurilor la dezastre şi adaptarea la schimbările climatice.

În cadrul acestui proiect se vor desfăşura lucrări de demolare şi reconstrucţie a sediului Detaşamentului de Pompieri Carei situat în localitatea Carei, strada Independenţei nr. 28.

Noua construcţie propusă are o suprafaţă construită de 808,60 mp şi o suprafaţă totală de 2.042,40 mp. Clădirea va corespunde celor mai recente cerinţe de eficienţă energetică, inclusiv panouri solare pentru prepararea apei calde şi va fi echipată pentru a oferi standarde ridicate pompierilor care îşi vor desfăşura activitatea în clădire.

În conformitate cu standardele şi politicile Băncii Mondiale se dore;te ca impactul acestei investiţii asupra comunităţii şi a mediului s[ fie unul pozitiv, iar eventualele inconveniente provocate ca urmare a desfăşurării lucrărilor vor fi gestionate astfel încât efectele acestora să fie evitate sau reduse la un impact minim.

Pentru aceasta a fost elaborat un Plan de Management Social şi de Mediu – PMSM, care a fost publicat şi poate fi consultat la adresa www.igsu.ro/ FinantareExterna/AsistentaFinanciara şi pe isusatumare.ro.

ISU Satu Mare ne mai transmite: “Pentru că dorim să ne asigurăm că am luat în considerare toate aspectele care ar putea apărea şi că am găsit cele mai bune metode pentru a le gestiona vă rugăm ca, în măsura în care consideraţi că activităţile desfăşurate ar putea să vă afecteze sau dacă pur şi simplu aveţi informaţii sau idei care ne-ar putea ajuta, să consultaţi documentele ataşate şi să ne împărtăşiţi opiniile, sugestiile, recomandările sau îngrijorările dumneavoastră; pentru aceasta aveţi la dispoziţie următoarele posibilităţi:

– să completaţi formularul ataşat şi să ni-l transmiteţi prin poştă sau direct la sediul

*IGSU din Bucureşti str. Banul Dumitrache nr. 46 – în atenţia Unităţii de Implementare a Proiectului „Îmbunătăţirea Managementului Riscului la Dezastre”

*ISUJ Satu Mare – str. Fabricii nr. 35

*Detaşamentului de Pompieri Carei – strada Independenţei nr. 28

– să ne contactaţi la nr. de telefon 021 2086150 int 27330

– să ne scrieţi pe email la adresa petitii.uip@igsu.ro”