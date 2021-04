Istvan Kovacs fluieră la derby-ul Craiova – FCSB

Comisia Centrală de Arbitri l-a delegat pe Istvan Kovacs să conducă derby-ul etapei a 4-a din playoff-ul Ligii 1 la fotbal dintre Universitatea Craiova şi FCSB. Meciul este programat să se joace joi seara, începând cu ora 19:45 şi va fi televizat în direct de Digi Sport, Telekpm Sport şi Look Sport.

Arbitrul din Carei îi va avea drept asistenţi pe Vasile Marinescu (Bucureşti) şi Ovidiu Artene (Vaslui). Este exact brigada care fost desemnată de UEFA să oficieze la turneul final a lui Euro 2020.

Altfel, Gigi Becali, care îl critică şi atacă frecvent pe Istvan Kovacs, s-a ferit acum de comentarii acide la adresa arbitrului din Carei. “Mă aşteptam într-un fel să-l delege pe Kovacs. E bun, dar are momente în care i se întunecă mintea. Măcar ştiu că e valoros. Dacă vrea să arbitreze corect. De ce ar arbitra el împotriva noastră? Nu are niciun interes! E onoarea lui în joc! Trebuie să demonstreze şi să arate că nu are nimic cu noi. Aţi văzut cum arbitrează în Champions League?” a spus latifundiarul din Pipera.

Istvan Kovacs a arbitrat-o în acest sezon de două ori pe FCSB. Odată cu Viitorul scor 2-2 meci la care se spune că n-a dictat un penalty pentru FCSB la un henţ comis e Dessaut şi a doua oară la derby-ul cu CFR când clujenii s-au impus cu 2-0.

Criticat de Becali în ţară, Istvan Kovacs este considerat însă de UEFA drept un arbitru de top în Europa. Fapt dovedit de numeroasele delegări primite în ultimul sezon. Careianul a arbitrat zece meciuri în competiţiile oficiale toate încheiate cu bine, cu prestaţii şi calificative care i-au determinat pe mai marii arbitrajului european să-l delege la Euro 2020.

Lista meciurilor internaţionale arbitrate de Istvan Kovacs în acest sezon:

• Danemarca – Anglia 0-0 Liga (Naţiiunilor)

• Bosnia – Olanda 0-0 (Liga Naţiunilor)

• Lok. Moscova – Bayern M. 1-2 (Champions League)

• Celtic – Sparta Praga 1-4 (Europa League)

• Slovacia – Scoţia 1-0 (Liga Naţiunilor)

• Zenit – Dortmund 1-2 (Champions League)

• Braga – Roma 0-2 (Europa League)

• Bayern Munchen – Lazio 2-1 (Champions League)

• Ucraina – Finlanda 1-1 (Prelim. CM)

• Manchester United – Granada 2-0 (Europa League).