ISJ Satu Mare a stabilit detaliile Programului “Şcoală după şcoală”

Mai jos, redăm integral comunicatul remis de Inspectoratul Şcolar Judeţean Satu Mare.

”Începând cu semestrul al II-lea al anului şcolar 2020-2021, Ministerul Educaţiei organizează şi asigură desfăşurarea Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, pentru elevii până la clasa a VIII-a inclusiv. În acest sens, în perioada 25 februarie – 2 martie 2021, unităţile de învăţământ din judeţul Satu Mare informează potenţialii beneficiari şi părinţii acestora cu privire la prevederile legale specifice acestui program.

Sunt eligibili pentru a participa la Programul naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală” elevii până la clasa a VIII-a inclusiv, aflaţi în risc de părăsire timpurie a şcolii şi/sau în risc ori în situaţie de eşec şcolar, în special elevii care nu au avut acces sau au avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, precum şi elevii aparţinând grupurilor vulnerabile, cum ar fi elevi romi, elevi din mediul rural, elevi cu dizabilităţi şi elevi din comunităţile dezavantajate economic, care îndeplinesc criteriile de eligibilitate menţionate la alin.(2).

Pentru participare, elevii trebuie să îndeplinească cel puţin unul dintre următoarele criterii de eligibilitate: a) elevul nu a avut acces sau a avut acces deficitar la activităţile educaţionale desfăşurate prin intermediul tehnologiei şi al internetului, întrucât nu dispune de echipamente informatice proprii sau nu beneficiază de conexiune/conexiune fiabilă la internetş b) elevul se află în situaţie de corigenţă la sfârşitul semestrului I al anului şcolar 2020-2021 sau are situaţia şcolară neîncheiată la cel puţin o disciplinăş c) elevul are nevoie de ore remediale, necesitate dovedită de rezultatele şcolare obţinute în semestrul anterior sau la evaluarea iniţială de la începutul semestrului în derulare.

Astfel, în perioada imediat următoare, se vor derula anumite activităţi în conformitate cu un calendar stabilit la nivel national, şi anume: informarea de către unităţile de învăţământ a potenţialilor beneficiari şi a părinţilor acestora cu privire la prevederile legale specifice Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, prin afişarea acestora la loc vizibil şi postarea pe site-ul unităţii de învăţământş depunerea de către părinţi a solicitărilor scrise de înscriere a elevului în programş stabilirea datelor cu privire la numărul de elevi eligibili şi a opţiunii cu privire la organizarea activităţilor remediale la nivelul unităţilor de învăţământş stabilirea de către inspectoratele şcolare a unităţilor de învăţământ care vor organiza activităţi remediale în cadrul acestui proiect, dintre cele care au optat pentru organizarea acestor activităţi.

Lunar, începând cu data de 8 martie 202, se vor derula activităţile Programului naţional pilot de tip „Şcoala după şcoală”, Lunar, în primele 5 zile calendaristice, pentru activităţile desfăşurate în luna anterioară, unităţile de învăţământ vor transmite către inspectoratele şcolare documentele tehnice aferente derulării activităţilor remediale din luna precedentă, însoţite de solicitarea de tranşă a sprijinului financiar.