Iratxe García şi Dan Nica în misiune la graniţa România – Republica Moldova şi la Chişinău

Preşedinta Social-Democraţilor din Parlamentul European, Iratxe García Pérez, va fi prezentă în Bucureşti duminică şi luni. Împreună cu liderul delegaţiei române din cadrul Grupului S&D, Dan Nica, aceasta va merge în Republica Moldova. Cei doi vor avea o serie de întâlniri şi vor vizita un centru de primire a refugiaţilor.

Luni, 11 aprilie, Iratxe García va avea întâlniri cu o serie de miniştri, alături de Ion Marcel Ciolacu, liderul PSD şi Preşedintele Camerei Deputaţilor din Parlamentul României. Apoi, împreună cu Dan Nica, va vizita portul Isaccea, unde mii de refugiaţi ucraineni au ajuns în ultimele săptămâni. Ulterior, delegaţia va merge la Galaţi, pentru o întâlnire cu autorităţile locale şi o vizită la centrul de primire a refugiaţilor.

Marţi, 12 aprilie, Iratxe García şi Dan Nica vor merge la Chişinău, Republica Moldova, unde se vor întâlni cu Natalia Gavriliţă, prim-ministrul Republicii Moldova, cu Igor Grosu, preşedintele Parlamentului şi cu Maia Sandu, preşedinta Republicii. Miercuri, delegaţia va vizita un centru de primire a refugiaţilor lângă Chişinău.

Iratxe García a declarat:

„Nu pot decât să laud generozitatea de care au dat dovadă oamenii şi autorităţile, atât în România, cât şi în Republica Moldova. Uniunea Europeană are datoria de a oferi sprijin acestor ţări vecine cu Ucraina, care îi ajută pe cei care sunt nevoiţi să fugă din faţa războiului. Pentru statele membre UE trebuie implementat un sistem de solidaritate care să includă o distribuţie atât a poverii economice, cât şi a refugiaţilor. În cazul statelor vecine, cele al căror viitor este în Uniunea Europeană, precum Republica Moldova, trebuie să dăm dovadă de angajament şi solidaritate. Pe această cale, săptămâna viitoare vreau să transmit mesajul nostru de sprijin şi solidaritate prietenilor noştri din Chişinău. De asemenea, vom discuta şi despre cele mai bune modalităţi de cooperare.”

Dan Nica a declarat:

„Implicarea României în sprijinul refugiaţilor ucraineni înseamnă nu doar implicare şi umanitate, ci şi mulţi bani cheltuiţi. Efectiv România este în prima linie de apărare a democraţiei, dar şi în prima linie de adăpost a celor care fug din calea morţii şi a distrugerii.

România este solidară cu cei neajutoraţi, dar are nevoie de manifestarea solidarităţii europene.

Împreună cu preşedinta Social-Democraţilor europeni vom merge să vedem pe teren care sunt nevoile atât pentru refugiaţii ucrainieni cât şi pentru cetăţenii României şi ai Moldovei.

Europa are o responsabilitate comună de a veni în ajutor tuturor celor afectaţi şi de a prevede un plan de ajutor economic special pentru ţările cele mai afectate de această criză.”

Biroul de Presa al PSD