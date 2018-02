Ionuţ Lupescu va candida la președinția FRF

În mod neoficial, fostul internațional Ionuţ Lupescu (49 de ani) a anunțat că va candida la alegerile FRF care vor avea loc pe 18 aprilie. Anunţul a fost făcut printr-un mesaj postat pe o rețea de socializare.

“Sunteţi mulţi care mi-aţi solicitat de-a lungul ultimului an să îmi pun experienţa, cunoştinţele şi pasiunea în serviciul fotbalului din ţara mea. V-am auzit, am înţeles, am cântărit şi am luat decizia conformă cu dorinţele voastre, să îmi depun candidatura la preşedinţia Federaţiei Române de Fotbal”, a scris Lupescu.

În același timp fostul mijlocaș al naționalei României a declarat că și-a încheiat conturile cu UEFA. “În zilele următoare voi face şi o conferinţă de presă pentru a oferi detalii. Mi-am încheiat socotelile cu UEFA, urmează să plec şi prin ţară pentru a discuta cu membrii afiliaţi. De asemenea, în perioada următoare o să prezint detalii şi despre echipa cu care intenţionez să lucrez. Oricum, conform statutului, preşedintele are dreptul să propună secretarul general, iar pentru această variantă am deja în minte câteva persoane”, a spus Lupescu.

Ionuț Angelo Lupescu este în vârstă de 49 de ani și este fiul fostului internațional Nicolae Lupescu din generația “Mexic ’70”. A jucat pe parcurul carierei la Dinamo, Bayern Leverkusen, Monchengladbach, Bursaspor și a îmbrăcat tricoul naționalei României în 74 de partide (6 goluri). A fost o vreme director tehnic în cadrul FRF, iar din 2011 este membru în Comisia Tehnică din cadrul UEFA.

Susţinut de majoritatea membrilor Generaţiei de Aur Ionuț Lupescu este considerat drept omul potrivit pentru a-l învinge pe Răzvan Burleanu. Până acum, în afara lui Lupescu, şi-au mai anunţat candidatura Răzvan Burleanu, Marcel Puşcaş, Victoraş Iacob şi Sorin Răducanu. Cel mai probabil ultimii trei își vor retrage candidatura.