Iohannis urmărește cu atenție construcția noului buget

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat marţi că nimeni nu are voie să de joace cu securitatea naţională, afirmând că un punct extrem de important din legea bugetului de stat va fi cel al alocărilor pentru securitatea naţională.

”Eu aştept totuşi să avem un proiect de buget pentru că aparent am avut unul, acum s-a reluat discuţia. Când se vor hotărî dumnealor să spună că acum acesta este bugetul, atunci o să îl analizăm şi o să vedem. Pentru mine, vă spun sincer, un punct extrem de important va fi bugetul pe securitate naţională şi asta nu înseamnă numai armată”, a spus şeful statului, chestionat cu privire la bugetul alocat pentru apărare, în contextul în care România s-a angajat să aloce 2% din PIB la acest capitol, dar şi cu privire la tăierile anunţate de Liviu Dragnea şi Sorin Grindeanu.

El a afirmat că nimeni nu are voie să se joace cu securitatea naţională, notează Mediafax.

”Securitatea naţională este asigurată de forţele armate care sunt evident armata, forţele MAI, serviciile secrete şi o să mă uit cu foarte, foarte mare atenţie, pentru că indiferent de jocurile politice, cu securitatea naţională nu are voie să se joace nimeni, nici măcar cei care au impresia că ei conduc acum lucrurile, fiindcă dacă intrăm în zona de revanşisme politice, de tăieri de bugete numai aşa ca să arătăm cine are ultimul cuvânt cred că am face o mare, mare eroare”, a spus Klaus Iohannis.

El a subliniat că va analiza ”cu foarte mare atenţie” toate bugetele alocate instituţiilor care se ocupă de securitatea naţională.

”Mă refer la situaţia în care vom avea un proiect şi o să analizez cu foarte mare atenţie toate bugetele pentru toate instituţiile care se ocupă de securitatea naţională”, a răspuns Iohannis, întrebat dacă se referă la bugetul SRI.

Premierul Sorin Grindeanu a declarat marţi, după discuţiile de la sediul PSD, că în proiectul de buget pe anul 2017 vor fi alocaţi mai mulţi bani pentru transporturi, sănătate şi agricultură, dar mai puţini pentru SRI sau Preşedinţie.