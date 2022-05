Iohannis: Toate vin din cauza războiului lui Putin împotriva Ucrainei

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a susţinut joi, 12 mai 2022, declaraţii de presă la finalul vizitei la Spitalul Clinic Colentina din Bucureşti, cu prilejul Zilei Internaţionale a Asistentului Medical.

Transcrierea declaraţiilor de presă:

Bună ziua! Am venit astăzi la Spitalul Colentina pentru a sublinia că astăzi este Ziua Internaţională a Asistentului. Am vizitat spitalul, mi se pare o unitate remarcabilă, cu dotări dintre cele mai moderne, cu proiecte foarte ambiţioase şi, evident, cu foarte mulţi pacienţi. Am avut o discuţie foarte bună cu personalul care m-a aşteptat, în special, sigur, asistenţii, a căror zi este astăzi. Sunt foarte multe probleme în sistem, le-am discutat şi plec de aici cu impresia că unele din aceste probleme se vor rezolva şi că spitalul va fi mai performant, dar am speranţe mari că întreg sistemul de sănătate va deveni mai performant, mai eficient şi va pune pacientul mai mult în centrul atenţiei. I-am felicitat pe oamenii cu care m-am întâlnit pentru două lucruri. Acest spital a fost spital COVID timp de doi ani şi toţi de aici s-au dedicat, s-au străduit, au tratat pacienţi care, din păcate, au făcut forme grave de boală. Au lucrat zi şi noapte, au neglijat familia, propria sănătate şi toate acestea trebuie recunoscute, văzute şi felicitate, cum, de altfel, am felicitat întreg corpul medical pentru performanţa extraordinară, pentru abnegaţia şi dăruirea cu care au tratat pacienţii în timpul pandemiei. Al doilea lucru însă, sunt pacienţii care vin în mod uzual în acest spital şi sunt trataţi cum se cuvine.

Aşadar, felicitări tuturor asistenţilor medicali din România! Vreau să subliniez că această noţiune cuprinde asistentele şi asistenţii, moaşele şi surorile medicale, dacă vă sunt mai familiare aceste noţiuni. Dacă dumneavoastră, jurnaliştii, aveţi câteva întrebări, vă rog.

Sesiune de întrebări şi răspunsuri:

Jurnalist: Am văzut că rata inflaţiei este una record în ţara noastră – 13,8%, anunţată ieri de INS -, iar astăzi Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a anunţat o prognoză nu foarte bună, pentru că rata inflaţiei este în creştere cel puţin până în luna iunie. Dumneavoastră credeţi că până acum Guvernul României a luat cele mai bune măsuri sau aveţi încredere că în continuare va găsi soluţii astfel încât să fie redusă cât mai rapid această rată a inflaţiei, în contextul în care specialiştii avertizează că este posibil să ajungem chiar la o stagflaţie?

Preşedintele României, Klaus Iohannis: Daţi-mi voie să vă răspund într-un cadru un pic mai larg, adică să încerc să proiectez imaginea un pic mai mare. Inflaţia este doar un factor. Şi, ca să încep cu un răspuns simplu, da, am toată încrederea că Guvernul a luat şi va lua în continuare măsurile care se impun. Însă haideţi să vedem un pic de ce am ajuns aici. Această inflaţie şi situaţia economică dificilă, preţurile la energie, toate acestea nu au apărut fiindcă cineva în România a lucrat prost sau nu şi-a făcut treaba. Aceste lucruri şi crizele care urmează, fiindcă specialiştii ne spun că vor fi probleme în continuare cu energia, vor fi – în plan global, nu vorbesc acum despre România -, vor fi sincope cu alimentele şi aşa mai departe.

Toate acestea, repet, toate acestea au o singură cauză şi această cauză este războiul lui Putin împotriva Ucrainei. Sigur, Guvernul României poate să amelioreze impactul acestor crize. Guvernul României poate să amelioreze şi să ajute consumatorul vulnerabil, persoanele cu venituri mici şi aşa mai departe, însă problema nu este una românească, problema este una globală. Poate aţi avut curiozitatea să vedeţi că şi în Statele Unite Americii inflaţia se apropie de 10%. În ţările din Europa inflaţia este la fel de mare. Aceste chestiuni trebuie tratate. La noi sunt tratate, am avut şi aseară o discuţie cu Premierul, mi-a prezentat măsurile pe care le planifică ei. Deci trebuie să fim foarte realişti. Crizele nu se vor termina mâine şi situaţia complicată va continua, iar Guvernul, Parlamentul, politicienii la modul general îşi fac treaba şi în multe situaţii se găsesc anumite soluţii, dar nu este cazul să încercăm să aruncăm vina asupra Guvernului, sau asupra Parlamentului, sau asupra clasei politice. Vinovat este Putin – care a declanşat acest război împotriva Ucrainei. Aceasta este situaţia, iar pentru români este important să ştie că acest guvern, care este un guvern cu o majoritate largă în Parlament, îşi dă silinţa şi a găsit până acum soluţii bune, se străduieşte în continuare să găsească iarăşi soluţii pentru, încă o dată, pentru a atenua impactul acestor crize succesive şi pentru a face viaţa românilor în definitiv mai bună sau până trecem podul, cum se spune, suportabilă.

Jurnalist: Aş dori să ştiu în calitatea dumneavoastră ca prim om al ţării, cum resimţiţi această inflaţie, dacă o resimţiţi în vreun fel, dacă faceţi economii, cheltuiţi mai puţin şi ce sfaturi le daţi românilor, având în vedere că şeful BNR tocmai le-a spus să bea mai mult ceai de tei, pentru că este vorba doar despre o isterie aceasta legată de inflaţie.

Preşedintele României: Da, mă rog, probabil acolo sunt mai mulţi tei în parc şi se bea mai mult. Eu cred că este o încercare grea prin care trecem şi de asta am făcut remarcile pe care le-am făcut. Eu cred că toată lumea va resimţi. Gândiţi-vă că plătim mai mult pentru benzină, pentru motorină, pentru alimente şi este evident că trebuie să fim un pic mai atenţi cu ce cheltuim, cât cheltuim şi cum cheltuim. Guvernul lucrează la scheme de compensare, se discută şi despre anumite compensări la pensii, la salarii şi aşa mai departe, însă trebuie să fim – şi de asta am spus-o, trebuie să fim conştienţi de faptul că acest război va crea în continuare crize. În perioadă de criză este bine să judeci de două ori ce faci, cum faci şi cum cheltui banii.

Jurnalist: Domnule Preşedinte, în decembrie, când actuală coaliţie a preluat puterea, inflaţia era de 8,2%. Acum este aproape 14%. Datoria publică de asemenea a depăşit 50% şi vedem că ne împrumutăm cu cele mai mari dobânzi din regiune, aproape 8% ultimul împrumut luat de Ministerul de Finanţe, ceea ce ne arată că practic Guvernul nu a luat chiar cele mai bune măsuri. Ce le transmiteţi românilor? Pentru că aceşti factori nu sunt externi, ţin de noi.

Preşedintele României: Vă transmit, în primul rând dumneavoastră: concluzia pe care aţi tras-o nu este tocmai cea bună. Noi ne împrumutăm evident mai scump, dacă avem o inflaţie mai mare. Inflaţia mai mare a apărut din preţurile energetice mărite, din preţul general crescut, toate venind din cauza războiului lui Putin împotriva Ucrainei. Deci dacă românii caută pe cineva vinovat, este uşor de identificat; se numeşte Putin şi Federaţia Rusă. Dar, evident, Guvernul încearcă să atenueze acest impact, însă este foarte clar că, în situaţia în care avem o inflaţie crescută şi nu suntem singurii, din păcate, acest lucru se întâmplă cam peste tot, inflaţia crescută înseamnă dobânzi mai mari, înseamnă evident că ne împrumutăm mai scump. Eu cred că Guvernul a găsit soluţiile posibile la acest moment. Nu cred că poate cineva să se aştepte ca atunci când avem, ca acum, inflaţie de – poftim! – 13% să ne împrumutăm în aceleaşi condiţii cum ne-am împrumutat acum un an şi jumătate când inflaţia a fost foarte mică. Orice comparaţie este lipsită de sens, fiindcă întreaga situaţie în care ne aflăm acum este o situaţie de război, de criză. Nu încercaţi să căutaţi vinovaţii în Guvern, în Parlament, în politică. Problema vine de la război şi, ca să nu trăim cu iluzii deşarte, şi dacă se termină mâine războiul, crizele nu se termină mâine, fiindcă aceste crize se vor prelungi. Vor fi situaţii destul de complicate şi este bine să fim conştienţi de acest lucru.

Jurnalist: Aşteptăm astăzi, din moment în moment, o sentinţă definitivă în cazul Colectiv. După acea tragedie în care au murit zeci de oameni, alte sute fost mutilaţi, au trecut, spuneam, aproape şapte ani în care s-au schimbat foarte puţine lucruri; nu avem în continuare un spital de mari arşi, spitalele regionale din bani europeni sunt doar pe hârtie, regulile au fost atunci înăsprite, între timp s-au relaxat şi iată cât a durat ca să avem o sentinţă definitivă. Acel moment a dus la căderea unui guvern. De ce după acel moment au eşuat toate guvernele în a asigura aceste lucruri pacienţilor români şi ce mesaj aveţi pentru acei oameni, pentru familiile lor şi pentru pacienţii din România în acest context? Mulţumesc!

Preşedintele României: Eu cred că este timpul să avem o hotărâre definitivă acea speţă ca să ştim cum evaluează justiţia română ceea ce s-a întâmplat atunci. A fost o tragedie imensă şi familiile celor care au căzut victime acelui incendiu suferă până în ziua de astăzi şi mulţi suferă fiindcă, pur şi simplu, justiţia nu a dat un verdict. Deci aşteptăm cu toţii acest verdict. În ceea ce priveşte sistemul sanitar, planuri s-au făcut. Şi acuma se fac planuri, diferenţa este că acum avem ceva ce numeşte PNRR – Planul Naţional de Redresare şi Rezilienţă, care vine cu bani foarte mulţi şi, de data aceasta, chiar avem şansa să îmbunătăţim situaţia din spitale şi am aşteptări foarte mari de la Guvern, cu toţii avem aşteptări foarte mari. Chiar astăzi am discutat despre ce proiecte a pregătit Spitalul Colentina, ce proiecte pregătesc alţii şi dacă folosim aceşti bani cu înţelepciune şi îi folosim nu doar pe hârtie, atunci situaţia în spitalele din România se va îmbunătăţi.

Jurnalist: Această coaliţie de guvernare, formată din PNL, PSD şi UDMR şi-a asumat în momentul în care s-a construit ea modificarea Constituţiei. Vedem că săptămâna aceasta liderul UDMR Kelemen Hunor spunea că România ar trebui să se decidă dacă vrea să fie republică parlamentară sau prezidenţială. Totodată, şi liderul PSD Marcel Ciolacu spune acelaşi lucru, vrea ca România să se decidă dacă este o republică parlamentară sau prezidenţială. Ei vor mai multe modificări ale Constituţiei. Aş dori să vă întreb dacă dumneavoastră sunteţi de acord cu aceste modificări propuse de către social-democraţi, liderul UDMR şi chiar şi cei de la PNL doresc o modificare a Constituţiei.

Preşedintele României: Cred că după atâţia ani este nevoie de o îmbunătăţire a Constituţiei, o modernizare a Constituţiei, însă nu îmi doresc să cădeţi în capcana discuţiilor de dragul discuţiilor. Este o temă foarte importantă, foarte sensibilă, dar în acelaşi timp extrem de atractivă pentru tot felul de scenarii şi pentru tot felul de interpretări.

Până când nu avem ceva scris, un draft, şi se lucrează în Parlament, într-o comisie specială pe asta, este greu de comentat, dar dacă mă întrebaţi aşa direct – Da, sunt chestiuni pe care eu cred că trebuie să le lămurim în Constituţie. Amintiţi-vă că s-a vehiculat scenariul alegerilor anticipate. Noţiunea nici nu există în Constituţie. Deci trebuie să clarificăm cum, cine şi când dizolvă Parlamentul. Ce înseamnă alegeri anticipate. Sunt câteva chestiuni mai tehnice care sunt prevăzute în Constituţie, aşa cum s-au văzut lucrurile atunci când s-a scris Constituţia, care în practică nu mai funcţionează. Ca să vă dau un exemplu: un ministru interimar poate să stea 45 de zile, dar dacă criza durează 145 de zile, ce facem, rămânem fără Guvern, rămânem fără miniştri? Este absurd. Deci, astfel de lucruri care s-au întâmplat şi am tras învăţămintele trebuie să ducă la îmbunătăţiri în textul Constituţiei.

Chiar poziţia Preşedintelui, discuţia există de când am scăpat de comunism şi discuţia este: „Vrem Preşedinte ales de popor cu puteri multe sau vrem Preşedinte ales de Parlament, care are o poziţie mai degrabă protocolară”? Sunt argumente pro şi contra pentru ambele. Deocamdată, situaţia este cea în care suntem. Preşedintele este ales direct, are atribuţiile pe care le are. Această discuţie nu se va tranşa prin media, sau prin televizor, sau nici măcar prin reţelele sociale. Această chestiune se poate tranşa numai prin discuţii politice aprofundate între formaţiunile care îi reprezintă pe români în Parlament. Dar discuţia, vă spun de pe acum, este una foarte complicată, este una care va duce la foarte multă învolburare în spaţiul public, dacă nu este abordată cu maximă răspundere. Deci, în principiu, da, sunt de părere că în Constituţie este nevoie de anumite schimbări şi da, este nevoie de discuţii aşezate şi cu finalitate îndreptată spre a face statul să funcţioneze mai bine.

Jurnalist: Aş profita de câteva lucruri pe care le-aţi spus şi aş atinge câteva aspecte în întrebarea mea. În primul rând, vorbeaţi despre…

Preşedintele României: Profitaţi.

Jurnalist: Mulţumesc! Vorbeaţi despre discuţiile cu premierul şi despre viitoare măsuri:

1. Ne aşteptăm la alt pachet posibil de măsuri, dincolo de acestea pe care le cunoaştem?

2. Vorbeaţi de nişte compensări la pensii, poate ne aşteptăm anul acesta la o majorare – ştiu că discuta şi ministrul muncii – sau anul viitor şi la salarii la fel, dacă aveţi aceste detalii şi ni le puteţi da?

3. Urmează o posibilă evaluare a miniştrilor la şase luni de la instalare. V-aş întreba dacă aţi sesizat vulnerabilităţi în Guvern, dacă sunt persoane care poate ar trebui să pleci acasă.

Preşedintele României: Evaluarea miniştrilor nu o voi face eu, chiar dacă am opinii personale despre fiecare ministru, dar această opinie o voi spune premierului, în măsura în care mă întreabă. Nu m-a întrebat până acum. Asta cu evaluările la şase luni, sincer, sunt un pic sceptic. Până la urmă este o coaliţie, fiecare partid are, evident şi pe bună dreptate, o mândrie, că vrea să îşi păstreze oamenii, că vrea să arate că are oamenii cei mai buni şi cred că dovada practică de această dată este că Guvernul a făcut faţă acestor crize de până acum.

Cu toate că, îmi permit să vă amintesc şi dumneavoastră, şi celor care vă aud, văd, citesc, comentează, că atunci când am încurajat formarea acestei coaliţii, lumea a crezut că fac o greşeală. Rezultatul este cel mai stabil, solid şi performant guvern din ultimii destul de mulţi ani. Imaginaţi-vă cum ar fi arătat România, în perioadă de război la graniţă, criză energetică, criză economică, inflaţie, cu un guvern subţire, care se impune greu. Deci cred că nu stăm rău în această etapă şi de aceea, sincer, nu aş recomanda aşa nişte evaluări acum, în mijlocul crizei. Dacă unul sau altul dintre miniştri nu performează, premierul are oricând la dispoziţie texte constituţionale să solicite schimbarea lui şi asta este. Nu cred că ne face bine o mare discuţie mare, care e mai bun ministru şi care este mai slab ministru, iar, în ce priveşte celelalte chestiuni. nu am ajuns la date sau la cifre, dar ştiu că în Guvern există real şi de bună credinţă această preocupare de a găsi noi şi noi programe care, cu toate crizele prin care trecem, fac viaţa românilor mai suportabilă, mai bună şi ajută în primul rând pe cei mai nevoiaşi.

Jurnalist: Ştim că România mai are nevoie acum de 50.000 de asistenţi medicali. Care este planul în aşa fel încât asistenţii să nu mai plece în alte ţări şi să rămână aici, în spitalele noastre?

Preşedintele României: Planul meu a fost să vin astăzi aici, fiindcă, sigur – asta am discutat şi cu cei cu care m-am întâlnit – mulţi, destul de mulţi, au hotărât să plece în altă parte să muncească, de obicei în statele din Europa de Vest. Ceea ce pe oamenii de acolo îi ajută, foarte frumos, dar la noi rămân atâtea posturi vacante. Oamenii trebuie pregătiţi. Pentru asta trebuie să facă şcoala corespunzătoare, cursuri. Pe scurt, trebuie formaţi. Dar ca să poată fi formaţi, prima dată trebuie să îşi dorească această meserie şi, ca tinerii să îşi dorească o meserie, ea trebuie să fie cunoscută şi oarecum mai atractivă în spaţiul public, şi am considerat că, dacă vin eu aici şi subliniez importanţa meseriei de asistent, este posibil ca mai mulţi tineri să se informeze şi să dorească să se formeze în această meserie. Avem şcoli, avem specialişti, dar, evident, trebuie să avem şi tineri care îşi doresc această meserie şi eu îi încurajez să meargă în această direcţie.

Jurnalist: Credeţi că această alianţă va rezista până în 2024 şi ne putem gândi deja la candidaţi comuni pentru alegeri locale, parlamentare sau chiar prezidenţiale?

Preşedintele României: Da, eu cred că această coaliţie va rezista până în 2024. Dacă vor fi candidaţi comuni sau nu, nu s-a discutat din câte ştiu eu, şi cam ştiu ce se discută. Este o variantă. Este evident şi cealaltă variantă, ca fiecare să meargă pe lista proprie, însă între partide să existe înţelegerea să se continue şi după alegeri această coaliţie. Asta depinde, în esenţă, de două lucruri: de rezultatele concrete, deci de cât de mulţumiţi sunt românii de Guvern, şi de vot. Cu cât mai mulţi merg să voteze, cu atât mai clar este rezultatul şi arată direcţia în care îşi doresc românii să meargă Parlamentul, Guvernul, politica românească.

Jurnalist: Cel mai nou studiu arată faptul că în România avem 44% dintre elevi care sunt analfabeţi funcţional. În contextul proiectului „România Educată”, cum vedeţi aceste cifre, vorbim, totuşi, de aproape jumătate dintre elevii din România care nu înţeleg ceea ce citesc la şcoală sau chiar şi în timpul liber.

Preşedintele României: Este un fenomen extrem de îngrijorător şi, din păcate, acest fenomen nu se găseşte doar la tineri, se găseşte şi în societate la modul general. Este unul din motivele pentru care am considerat că e nevoie de un program naţional, de „România Educată”, pentru a îmbunătăţi baza. Partea care a revenit Administraţiei Prezidenţiale s-a terminat. Am pregătit conceptul, am pregătit pachetul şi l-am dat Guvernului ca să transforme acest concept în text de lege, care va fi supus atenţiei Parlamentului.

Aici suntem în momentul de faţă. Este nevoie de creşterea calităţii actului educaţional. Este nevoie de îmbunătăţirea finanţării. Este nevoie de îmbunătăţirea cadrului general pentru cariera didactică, şi pentru a o face mai atractivă. Este acelaşi lucru pe care îl avem şi la asistenţi. Dacă nu avem tineri care doresc să fie profesori, nu o să avem profesori. Este extrem de simplă educaţia, deci cariera didactică trebuie să devină mai atractivă, dar, foarte important, întreg sistemul trebuie să fie centrat pe elev, pe student, să-i creeze cadrul, să-i creeze motivaţia şi să fie suficient de flexibil pentru ca fiecare tânăr român să îşi găsească locul lui, să îşi construiască viaţa şi să îşi construiască o carieră cu care se simte satisfăcut.