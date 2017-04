Iohannis, taxat de presa britanică

Un gest aparent involuntar al președintelui Klaus Iohannis la Consiliul European de la Bruxelles a făcut înconjurul lumii și a fost considerat simptomatic în contextul BREXIT.

În dorința sa de a fi văzut și auzit mai bine de corespondenții de presă la intrarea la ședința Consiliului, președintele Klaus Iohannis a dat la o parte drapelul Marii Britanii care îl incomada pentru a-și face loc să ajungă mai aproape de jurnaliști.

Imaginile au făcut înconjurul lumii și au starnit comentarii foarte dure la adresa României, scrie dcnews.

„Faptul că președintele României a mutat steagul Marii Britanii la o conferință de presă a UE rezumă perfect Brexit”, au notat jurnaliștii britanici de la Express.

Ponta, comentariu acid după gestul lui Iohannis cu steagul Marii Britanii



Victor Ponta a făcut o scurtă analiză pe partea de politică internațională după ce o navă cu oi plecată din România a scufundat un vas militar rusesc. În plus, fostul premier a făcut referire și la episodul de sâmbătă, de la Bruxelles, unde Klaus Iohannis a mutat steagul Marii Britanii.



„In stilul nostru de bascalie (la care categoric putem fi campioni mondiali), unii ar putea spune ca e clar ca nu ne trebuie corvetele pe care Ciolos dorea sa le cumpere la pret dublu din Olanda/ si nici transportoarele blindate pe care niste smecheri suspusi si transpartinici tot ne imping sa le luam din Germani – de parca ne pregatim iar pentru Al Doilea Razboi Mondial sau vrem neaparat sa oferim tinte de antrenament pentru rachetele si aviatia altora.

Insa pe 24-25 Mai la Bruxelles are loc Summitul NATO / noi vom fi reprezentati „activ si dinamic” de Dl Iohannis care va fi pomenit in stiri doar daca iar muta din greseala steagul Marii Britanii. Altfel vorbele goale ale Doamnei Dobrovolschi si gata.

Ori singurul nostru aliat militar care poate sa si livreze securitate ( vorbesc de SUA) asteapta mai mult de atat. Promisiunile si Presedintelui si ale Guvernului ( normale ) ca si ale unor lideri politici ( cam ridicole) care vor sa se arate ca ei decid sau fac concurs de proamericanism nu sunt suficiente.

Americanii asteapta decizii si bani – cu recunostiinta ati vazut ce mult mi-a „multumit” mie si celor din PSD Dl Ambasador Klemm ca am luat F16 si am facut Deveselu ….

In 7 ani de la Semnarea Parteneriatului Strategic cu SUA, toti liderii romani au dat din gura mult si au facut fix nimic – cu doua exceptii :

1. decizia Guvernului din 2013 prin care am achizitionat si platit modernizarea celor 12 avioane multirol F16 – (acum toti isi fac poze si se lauda cu ele????)

2. Munca efectiva a Guvernului pentru infrastructura si operationalizarea Bazei de la Deveselu ( aici in mod special s-au implicat Mircea Dusa, Gabi Oprea si Liviu Dragnea – niciunu nu a fost invitat la Ceremonia de deschidere)!

In rest vorbe, minciuni, aberatii si iar multe vorbe.

Trebuie luate de catre Guvern si CSAT (si apoi votate in Parlament) alte doua decizii :

1. Pentru ca suntem saraci si trebuie sa cheltuim banii si cu o gandire pragmatica achizitionam tehnica de lupta doar de productie americana!!! Nu suntem nici bogati ca Arabia Saudita si nici nechibzuiti ca Grecia sa luam de la toti.

2. Ne tinem de cuvant si de o logica strategica si primul lucru cumparam a doua escadrila de avioane F16 ( plus, daca se poate, Rachete defensive „Patriots”) ca sa contam in Secolul 21 – nu in razboaie care nu vor mai exista decat in cartile de istorie

Asta inseamna gandire strategica si decizii in interes national. Altfel vom continua sa mutam steagurile la conferintele de presa si sa scufundam nave rusesti cu vapoare cu oi!!!!”, a scris Victor Ponta pe Facebook.