Iohannis şi Turcan dăscălesc dascălii despre şcoala online

Vicepremierul Raluca Turcan a declarat, vineri, că trebuie să existe un conţinut educaţional standard pentru toţi anii, iar profesorii să vadă ce înseamnă tehnici de predare care să ţină copilul în faţa dispozitivului şi încet, încet România să ajungă ca educaţie online să fie o alternativă la educaţia faţă în faţă.

“Vă adresez, dacă doriţi, şi un apel ca în continuare, pentru că vom mai avea multe provocări, inclusiv legate de starea de sănătate, să fiţi modele pentru colegii dumneavoastră, să încercăm cu toţii să concepem un conţinut educaţional reper standard pe care să îl avem pentru toţi anii de curs şi pe care copiii şi profesorii să-l urmărească, să aibă parte şi de continut, iar profesorii să vadă ce înseamnă tehnici de predare care să ţină copilul în faţa dispozitivului şi încetul cu încetul să ajungem ca, într-adevăr, educaţia online să fie o alternativă la educaţia faţă în faţă şi acestea să poată în perioade dificile să se întrepătrundă”, a declarat Raluca Turcan.

Ea a mai afirmat că trebuie mers pe măsura de predare de la distanţă pe cât mai multe canale pentru a fi ţintită educaţie de calitate peste tot în România. “Teleşcoala a fost un proiect bun, derulat pe reţeaua TVR-ului, dar cred că în perioada următoare el trebuie extins şi să mergem pe măsura aceasta de predare de la distanţă”, a mai afirmat vicepremierul Raluca Turcan.

Preşedintele Klaus Iohannis a transmis, vineri, un mesaj la Gala Teleşcoala, în care a vorbit despre provocările finalului de an şcolar şi necesitatea adaptării metodelor de predare din cauza pandemiei de coronavirus. ”Acest final de an şcolar a fost cu totul diferit faţă de ceea ce ne imaginam la debutul său, reprezentând pentru cei mai mulţi dintre noi o provocare neaşteptată, dificilă şi impredictibilă”, a afirmat preşedintele, care consideră că în vacanţa de vară trebuie făcute pregătirile pentru noul an şcolar şi universitar.

”Pentru elevi, această perioadă a fost una complexă, trăind experienţe diferite, în funcţie de posibilităţile tehnice, de implicarea şi flexibilitatea cadrelor didactice, de susţinerea şi resursele părinţilor. În cazul elevilor din anii terminali, cei aflaţi în pragul examenelor naţionale, era nevoie de soluţii rapide, eficiente, care să asigure un acces cât mai facil la educaţie. Parcurgerea materiei, recapitularea conţinuturilor de examen şi menţinerea unui ritm de învăţare s-au realizat prin metode diverse”, a afirmat şeful statului.

Potrivit acestuia,”Teleşcoala a fost o astfel de metodă, o soluţie de urgenţă, care a folosit infrastructura deja existentă a televiziunii naţionale pentru a veni în ajutorul acestor elevi”.

Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat, vineri, legea prin care Ministerul Educaţiei asigură elevilor sau cadrelor didactice, la cerere, un laptop sau o tabletă, conectate la internet pentru sistemul de e-learning desfăşurat în afara orelor de la clasă, informează Administraţia Prezidenţială, într-un comunicat de presă. “Ministerul Educaţiei şi Cercetării asigură elevilor si profesorilor infrastructura necesara, constând în dispozitive şi acces la internet, pentru accesarea Bibliotecii Şcolare Virtuale, Platformei şcolare de e-leaming şi a altor platforme educaţionale agreate”, arată subpunctul adăugat în legea promulgată de şeful statului. De asemenea, este introdusă o nouă literă la articolul 94, care prevede că Ministerul Educaţiei „asigură, la cerere, fîecărui cadru didactic şi fiecărui elev un dispozitiv – laptop sau tabletă”.