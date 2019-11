Iohannis și PNL vor să pună țara pe picioare. PSD, o piatră de moară legată la gâtul României

Aflați la Târgoviște, pentru o întâlnire cu simpatizanții, Klaus Iohannis și Ludovic Orban au luat la pas orașul, intrând în contact cu cetățenii. Doi politicieni normali, întâmpinați cu căldură, în orașul pe care, la europarlamentare, PSD l-a transformat într-o cazemată, permițând accesul doar pe bază de parolă.

”Vedem că abia acum începem să scăpăm de comunism şi vedem că de fapt ce ne-a ţinut în urmă, ce ne-a ţinut ca şi cum am fi avut o piatră de moară legată de gât, este PSD-ul”, a fost mesajul președintelui Klaus Iohannis.

Președintele Klaus Iohannis și premierul desemnat Ludovic Orban au mers pe jos prin Târgoviște, în drumul spre Casa de Cultură din localitate, unde a avut loc întâlnirea șefului statului cu simpatizanții săi din Dâmbovița. Oamenii au dat mâna cu președintele României și au făcut fotografii cu acesta.

Printre cei care au dorit să îl cunoască pe șeful statului s-a numărat Radu Lecoiu, un elev din Târgovişte care a câştigat medalia de aur la Olimpiada Balcanică de Matematică pentru Juniori. Șeful statului și campionul olimpic la juniori, acum în clasa a IX-a, au discutat în interiorul Casei de Cultură, înainte ca președintele să ajungă la reuniunea PNL. La cererea adolescentului, președintele Iohannis i-a acordat un autograf pe EU.RO, o carte a președintelui Iohannis dedicată Uniunii Europene. Elevul a făcut și un selfie cu președintele României. De altfel, șeful statului a fost asaltat de simpatizanți care au dorit să facă fotografii cu el.

Îndepărtatea PSD de la putere

Preşedintele Klaus Iohannis a susţinut că PSD este principala cauză pentru care România nu s-a putut dezvolta mai mult şi mai bine în ultimii 30 de ani.

”Și dacă ne uităm în urmă, în această perioadă de tranziție, în acești 30 de ani, vedem că abia acum începem să scăpăm de comunism și vedem că de fapt ce ne-a ținut în urmă, ce ne-a ținut ca și cum am fi avut o piatră de moară legată de gât, este PSD. PSD este cauza principală pentru care România nu s-a dezvoltat mai mult, nu s-a dezvoltat mai bine”, a acuzat președintele Klaus Iohannis.

El a opinat că schimbarea trebuie să fie una profundă şi să ducă la sfârşitul perioadei de tranziţie.

”Nu putem, noi, românii, să rămânem ancorați într-o veșnică tranziție. Trebuie să începem să pășim pe calea cea dreaptă. Or asta se poate numai dacă îndepărtăm PSD de la putere pentru o perioadă lungă de timp! Altfel, schimbarea nu se va produce. Amintiți-vă că noi am mai crezut în anumite etape că am scăpat. Am crezut că am scăpat de tot de comuniști. Am crezut în unele etape, chiar am crezut, că am scăpat și de PSD. Dar PSD mereu și mereu s-a întors, cu alte fețe, cu alte nume, dar cu aceleași metehne”, a declarat Klaus Iohannis.

Guvernarea Iohannis-PNL

”Și în acest timp trebuie să guverneze Partidul Național Liberal! Trebuie să guverneze Partidul Național Liberal, fiindcă este o forță enormă. Am dovedit-o”, a fost mesajul președintelui Iohannis.

Șeful statului a explicat celor care îl întreabă de ce vorbeşte despre PSD că guvernările PSD sunt vinovate de lipsa autostrăzilor, a spitalelor, dar şi de faptul că pensionarii întreabă dacă li se vor tăia pensiile. Iohannis a arătat, în acest context, că seniorii trebuie să aibă o viaţă decentă şi că PNL va asigura veniturile pensionarilor.

”Îmi doresc, un guvern cu care putem să lucrăm împreună, un guvern cu care, după atâția ani, dragii mei, în fine ne apucăm de treabă pentru români! Și este foarte, foarte mult de lucru. Trebuie să reconstruim marile sisteme ale României. Trebuie să refacem justiția și să reluăm lupta anticorupție. Trebuie să transformăm economia României într-o economie sustenabilă. Trebuie să facem școlile sigure pentru elevi și pentru profesori. Trebuie să construim acele spitale pe care le-am promis. Trebuie să garantăm pensionarilor pensiile. Trebuie să dezvoltăm infrastructura”,a declarat șeful statului.