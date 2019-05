Iohannis şi Dragnea se atacă fără menajamente în campanie

Preşedintele a vorbit la mitingul PNL de la Iaşi, iar liderul PSD la un miting de la Galaţi

Preşedintele Klaus Iohannis a intrat oficial în campania pentru referendum, la Iaşi, după ce a luat parte la primul său miting politic alături de PNL. Preşedintele PSD, Liviu Dragnea, l-a acuzat pe şeful statului că foloseşte referendumul pentru a susţine liberalii, nerespectând legile. Cei doi s-au atacat fără menajamente în discursurile de campanie.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că PSD a fost la Iaşi ca să îi umilească pe ieşeni, spunându-le că europarlamentarele şi referendumul nu sunt importante, sunt nişte “poveşti”, însă acea gaşcă “care vrea să pună mâna pe România” se înşeală.

Iohannis: PSD încearcă să îndoaie legile

“PSD de doi ani şi jumătate încearcă să îndoaie legile. Nu pentru voi. Numai pentru ei, ca să scape ei. (…) Dacă pierdem independenţa justiţiei, atunci pierdem şi şansa pentru autostrăzi, pentru spitale, de a avea grădiniţe şi şcoli bune pentru copiii noştri. Atunci începem să pierdem bani şi dacă îi lăsăm pe ei să ne strice ţara la urmă nu vor plăti ei. Vom plăti noi şi tu, şi tu, românii vor plăti. Din acest motiv vă spun-– aşa nu se poate”, a afirmat Klaus Iohannis, la mitingul organizat de PNL, sâmbătă, la Iaşi.

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă, la Iaşi, că din cauza PSD-ului nu suntem astăzi în Schengen, pentru că în 2016 eram foarte aproape de aderare, dar alegerile au fost câştigate de PSD, care „a început să facă praf justiţia”.

„Am fost uite atât de aproape să intrăm în Schengen, dar au fost aleşi PSD-iştii şi au început să facă praf justiţia şi atunci toată discuţia s-a oprit. Deci din cauza PSD nu suntem astăzi în Schengen şi vă spun cu toată răspunderea, fiindcă ştiu ce vorbesc. Dacă am fi continuat consolidarea statului de drept, lupta anticorupţie – care este urâtă, fiindcă răscoleşte toată mizeria din politică – astăzi am fi fost în spaţiul Schengen şi nu am mai fi discutat de MCV. Nu din cauza voastră sau a francezilor sau a olandezilor nu suntem în Schengen, ci din cauza PSD-ului”, a declarat Iohannis în aplauzele sălii.

Iohannis: Reprezint interese străine PSD

Preşedintele Klaus Iohannis a răspuns sâmbătă, la Forumul Educaţiei de la Iaşi, atacului lansat de liderul PSD, Liviu Dragnea, numindu-l pe acesta „infractor şef”. De asemenea, a susţinut că PSD-iştii „spun prostii” despre summitul de la Sibiu. Preşedintele Klaus Iohannis a declarat sâmbătă, la Iaşi, că actualul guvern primeşte premiul pentru cel mai slab guvern post-decembrist şi a remarcat tendinţa anumitor decidenţi de a reveni la „metehne vechi”.

”Aud, aşa, că PSD-istii vorbesc prostii despre summit. Nici nu-i de mirare. Nu înţeleg nimic şi nu i-a invitat nimeni, pe bună dreptate. Actuala guvernare are alte priorităţi decât românii”, a afirmat Iohannis.

El a comentat şi acuzaţiile făcute de Liviu Dragnea la mitingul PSD de la Galaţi, conform cărora ar reprezenta interese străine.

Apropo de interese…Dau eu drumul unui post de ştiri şi aflu acolo că un infractor şef sau şeful infractorilor, nu ştiu cum e mai bună combinaţia. Zice aşa, că Iohannis reprezintă interese străine. Nasol! Hai să vedem un pic cum este cu interesele astea. Dacă vorbim despre educaţie, interesul românilor este să aibă o educaţie de calitate. Este şi interesul meu şi îl reprezint. Recunosc, eu reprezint interesul românilor care vor educaţie de calitate. Tot aşa, se aude că sunt români care vor autostrăzi. Şi eu! Eu reprezint interesul românilor care vor autostrăzi. Se aude că sunt români care vor spitale. Da, şi eu îmi doresc spitale noi, moderne pentru România. Şi da, recunosc, este interesul meu şi al majorităţii românilor să avem spitale noi. Dar pe PSD educaţia nu-i interesează, despre autostrăzi nici măcar nu se mai vorbeşte, spitalele regionale au fost bune până a fost campania electorală în 2016, de atunci s-a terminat. Acestea – educaţia, autostrăzile, spitalele – nu sunt interesele PSD, dar sunt interesele românilor, interesele mele. Cred că formularea corectă ar fi fost: Iohannis reprezintă interese străine PSD, dar reprezintă interesele românilor.”, a mai declarat şeful statului.

Dragnea: Iohannis ajută PNL

Liviu Dragnea spune că preşedintele Klaus Iohannis nu face campanie pentru referendum, ci este interesat să ajute PNL să crească în sondaje, dar că foloseşte maşinile statului în interes politic şi în interes personal. Dragnea a declarat duminică, la Antena 3, că Iohannis nu respectă nici deciziile Curţii Constituţionale, nici Constituţia şi că primează doar interesul personal.

“El nu face nicio campanie pentru referendum. El cu referendumul a vrut să păcălească pe toată lumea, el de fapt e interesat să-i ajute pe cei de la PNL să crească în sondaje. Eu cred că nu îi ajută. Iar faptul că foloseşte maşinile statului în interes personal şi în interes politic, asta e infracţiune probabil. Dar nu este nici prima şi cred că nu este nici ultima infracţiune pe care o comite Iohannis, dincolo de faptul că pentru el Constituţia nu mai e de mult Biblia legilor, nu respectă nici deciziile Curţii Constituţionale, nici Constituţia. El ia în batjocură orice, doar interesul personal primează pentru Iohannis”, a declarat Liviu Dragnea.

Dragnea: Iohannis a furat Ziua Europei

Liviu Dragnea a lansat sâmbătă, la mitingul PSD de la Galaţi, un atac la adresa lui Klaus Iohannis şi a organizării summitului de la Sibiu, numindu-l pe preşedinte trădător şi slugă. El a spus că aderarea la spaţiul Schengen nu are legătură cu statul de drept. Premierul Mulţimea a scandat „Dragnea – preşedinte!”.

„Astăzi ţinem summitul PSD la Galaţi. Fiindcă suntem europeni în toată ţara.(…) „Suntem europeni acasă la noi, nu numai în cele şase case furate de Iohannis la Sibiu”, a declarat el, în huiduielile mulţimii. „Iubim Sibiul, dar îi urâm pe trădători”, a spus el, fiind aclamat de partcipanţii la miting.

„Iohannis, aşa cum a furat casele, a furat şi Ziua Europei”, a continuat el.

Dragnea a mai afirmat că preşedintele Iohannis şi-a chemat stăpânii, că nu a fost băgat în seamă, concluzia sa fiind: „Asta este soarta slugilor!”. Liderul PSD a afirmat că preşedintele şi-a făcut campanie pe bani publici.

El a sugerat că de fapt nemulţumirile faţă de România vin din faptul că avem producţii record în agricultură devenind astfel competitori, că salariile medicilor au crescut, iar aceştia revin în ţară şi că şcolile sunt modernizate, iar copiii români vor fi mai educaţi şi mai competitivi.

Dragnea: Vor să conducă România cu bâta

Liderul PSD, Liviu Dragnea a susţinut sâmbătă, la mitingul PSD de la Galaţi, că un grup de bătăuşi merge prin ţară, după liderii PSD, concluzia sa fiind că „Iohannis şi gaşca lui vor să conducă România cu bâta”.

„Ură, venin, dezbinare, înjurături. Oriunde mergem noi în ţară, este un grup de bătăuşi care umblă după noi. Aseară, aici la Galaţi, le-au găsit la ei bolovani, pietre şi bâte. Iohannis şi gaşca lui vor să conducă România cu bâta. Putem să-i lăsăm noi să conducă această ţară?”, a întrebat Dragnea.

Vineri, la mitingul PSD de la Iaşi a avut loc o manifestaţie anti-PSD, iar Dragnea a fost huiduit în timpul discursului. Joi şi vineri, la Cluj şi la Arad, Viorica Dăncilă a fost huiduită.

Întrebat dacă PSD se gândeşte să ia măsuri în acest sens, Liviu Dragnea a răspuns: “Nu, doar am fost preocupaţi tot timpul să îi rugăm pe colegii noştri să se abţină. (…) S-au abţinut foarte greu şi eu sunt bucuros că s-au abţinut. Sper să se abţină în continuare până se termină această campanie electorală”.