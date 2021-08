Iohannis: România are nevoie să recâştige terenuri pentru a le împăduri

Preşedintele Klaus Iohannis a vizitat, miercuri, Parcul Natural Comana, context în care a subliniat importanţa acţiunilor privind combaterea schimbărilor climatice.

„Este o zonă care poate să contribuie efectiv la prevenirea schimbărilor climatice, cel puţin climatul din regiune. Este în această arie naturală protejată o pădure importantă, peste opt mii de hectare, este cea mai mare pădure din această zonă a României. Eu am participat, ştiţi bine, că aţi fost împreună cu mine, la acţiuni de reîmpădurire şi de împădurire şi nu am de gând să renunţ la aceste idei. România are nevoie să recâştige terenuri pentru a le împăduri, pentru a extinde suprafaţa de pădure şi pentru a face exploatarea pădurilor mult mai ecologică, ca să ajungem şi cu această chestiune în secolul XXI. Şi am de gând să rămân foarte conectat la acest fenomen. Dacă vorbim de reducerea emisiilor, mai ales reducerea de dioxid de carbon şi absorbţia lui, atunci înţelegem foarte bine de ce este nevoie de pădure. Deci, pădurea nu doar că are capacitatea să creeze un microclimat foarte bun, să protejeze specii, are capacitatea să absoarbă dioxid de carbon şi noi avem nevoie de astfel de zone, chiar foarte extinse, dacă vrem, la orizontul anului 2050, să ajungem la neutralitate climatică. Aceste lucruri trebuie luate foarte în serios şi aceste chestiuni nu ţin de nişte ambiţii ştiinţifice sau ambiţii politice ale Bruxelles-ului, ele ţin de viaţa noastră. Noi dorim să avem un mediu sănătos, plăcut, bun şi pentru generaţiile care vin. Nu putem să consumăm noi toate resursele şi să lăsăm un pământ supraîncălzit, fără păduri, fără terenuri agricole fertile. Lucrurile toate se leagă şi este nevoie de foarte multă implicare, de foarte multă politică pro-natură, pro-mediu, şi mă bazez pe voi să contribuim împreună la schimbarea atitudinii, la schimbarea de paradigmă. Nu mai suntem în anii ’70 când se construia un dig, se făcea un canal şi toată lumea zicea că s-a realizat ceva senzaţional. Dimpotrivă, au dispărut specii, terenurile agricole s-au degradat, şi aşa mai departe.” a spus preşedintele Klaus Iohannis.