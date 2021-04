Iohannis: În noaptea de Înviere restricţiile de circulaţie se ridică

Preşedintele României, Klaus Iohannis, a susţinut miercuri, 21 aprilie 2021, la Afumaţi, judeţul Ilfov, declaraţii de presă la finalul vizitei la centrul mobil de vaccinare din localitate.

Transcrierea declaraţiilor de presă:

Astăzi am văzut împreună primul centru de vaccinare mobil în funcţiune. Este o nouă etapă a campaniei de vaccinare în care am ajuns. Suntem foarte aproape de capacitatea pe care ne-am dorit-o, de 100.000 de persoane vaccinate pe zi. Sunt foarte mulţumit de cum a decurs campania de vaccinare până acum şi pregătirile pentru această etapă s-au făcut într-un timp record. Pe de altă parte, sunt foarte bucuros să văd că deja multă lume vine efectiv la vaccinare. Când am ajuns la intrare deja au fost câteva zeci de persoane care abia aşteaptă să intre la vaccinare.

Astfel de containere vor fi folosite în toate locaţiile unde este nevoie de vaccinare de acest tip. Se face, pur şi simplu, fără programare şi oamenii pot veni direct în comuna lor la centrul de vaccinare.

Vom continua cu campania de vaccinare, se vor deschide noi centre, vom găsi noi modalităţi prin care să venim noi în întâmpinarea cetăţeanului care doreşte să se vaccineze, este extrem de important.

Am văzut că şi în aceste zile, la televizor, la radio, pe internet, s-a dezbătut foarte mult cum e cu restricţiile, pro/contra restricţii, pro/contra vaccinare, şi vreau să repet foarte pe scurt câteva date esenţiale.

Suntem în continuare în plină pandemie! Să nu aibă cineva impresia că, dacă a venit primăvara, s-a terminat pandemia. Din păcate, nu este aşa. Măsurile care au fost impuse, aşa-numite restricţii, nu înlătură pandemia. Aceste restricţii doar diminuează impactul, încetinesc răspândirea epidemiei, în aşa fel încât eroii noştri din prima linie, personalul medical, să primească o şansă să-i trateze pe cei care, din păcate, fac forme grave.

Există o cale de ieşire din pandemie, există o singură cale de ieşire din pandemie şi aceasta este vaccinarea! Avem tot mai multe tipuri de vaccin la dispoziţie. Şi chiar dacă există foarte multe dezbateri şi discuţii, se vede că Agenţia Europeană a Medicamentului a aprobat toate tipurile de vaccin. Ele pot fi folosite. Sunt verificate, sunt sigure şi previn apariţia unor forme grave ale bolii. De aceea, mă voi implica şi în continuare în campania de vaccinare.

Repet: nu restricţiile înlătură şi termină pandemia, doar vaccinarea în masă ne permite să ieşim din pandemie! Doar vaccinarea ne permite ca la vară să facem concedii, să plecăm unde dorim, să mergem la concerte, să mergem la teatru şi aşa mai departe.

Este extrem, extrem de important şi contez pe voi toţi să participaţi la această campanie de încurajare a vaccinării.

Înainte să ajung aici, la centru, am primit o veste tristă şi, între timp, până m-aţi aşteptat, am fost pe telefon, să am ultimele date. Există un incendiu la un spital de psihiatrie din Slatina, datele de până acum însă ne arată că nu sunt persoane grav rănite. Persoanele care au fost în incintă au fost evacuate şi pompierii abia acum intră acolo, să vadă dacă nu cumva a mai rămas cineva. Deci, situaţia definitivă vă va fi prezentată de cei care sunt acolo, dar deocamdată, din fericire, nu este aşa de grav cum ar fi putut să pară chiar la început.

Însă semnalul de alarmă este clar – e nevoie de reformă, trebuie să intervenim, trebuie să facem spitalele mai performante, mai sigure, şi despre aceste lucruri voi vorbi mai in extenso probabil în această seară, când cred că vom avea ceremonia pentru un nou ministru al Sănătăţii.

Două, trei întrebări, vă rog, dacă aveţi.

Sesiune de întrebări şi răspunsuri:

Jurnalist: Bună ziua, domnule Preşedinte! Voiam să vă întreb, pentru că ne aflăm într-un centru de vaccinare, în legătură cu această campanie de vaccinare. Din Executivul pe care dumneavoastră l-aţi girat, cine consideraţi că are dreptate, cei din USR-PLUS, care spun, prin vocea lui Dan Barna, că această campanie de vaccinare este un eşec, sau Partidul Naţional Liberal şi premierul, care spun că este o campanie de succes. Cum poate un astfel de Executiv şi o coaliţie, având opinii contradictorii, să funcţioneze pe mai departe? Şi, dacă îmi permiteţi, dacă Ioana Mihăilă va fi numită noul ministru al Sănătăţii.

Preşedintele României, Klaus Iohannis: Despre numirea noului ministru veţi afla pe parcursul zilei planificarea noastră şi vom vorbi mai în detaliu atunci.

Despre anumite contre din Guvern – cu siguranţă, aţi urmărit cu atenţie ce s-a întâmplat. Au fost oarece afirmaţii mai puţin fericite din diferite părţi, însă haideţi să revenim la campania de vaccinare. Campania de vaccinare este un succes. Am reuşit să obţinem un număr important de doze de vaccin şi am reuşit să le folosim pe toate, suntem la peste 2 milioane de persoane. Este o reuşită certă şi acest lucru puteţi să îl verificaţi foarte simplu, există statistici europene. Dacă ne uităm la persoanele vaccinate cu două doze, deci persoanele imunizate, suntem pe locul patru în Europa. Nu-i lucru puţin pentru o ţară cu un sistem medical totuşi destul de fragil, cu destul de multe probleme, cu nevoia de reformă şi cu toate problemele politice, care cred că acum tocmai le-am depăşit. Deci, pot să vă spun simplu: campania de vaccinare până acum a fost un succes şi va fi un succes până la sfârşit. Eu am anunţat încă din toamna anului trecut că ne pregătim, vom fi pregătiţi, vom avea doze, ne vom vaccina şi până în vară vom fi în situaţia să renunţăm la foarte multe măsuri de restricţie. Deci, putem, dacă continuăm într-un ritm susţinut campania de vaccinare, să ne gândim la renunţarea graduală la unele restricţii.

Jurnalist: Aş vrea să vă rog să ne daţi o poziţie vizavi de faptul că în Coaliţie a fost semnat un document prin care premierului îi sunt restrânse atribuţiile. El nu mai poate să facă cerere de revocare a unui ministru decât după ce are acordul partenerilor de coaliţie. Şi tot legat de premier, a anunţat o serie de restricţii pentru noaptea de Înviere, Biserica Ortodoxă ne-a comunicat altceva. Dacă puteţi să lămuriţi acest aspect, dacă ne aşteptăm sau nu la măsuri suplimentare.

Preşedintele României: Daţi-mi voie să încep cu partea a doua. Ne pregătim cu toţii de marea sărbătoare a Învierii Domnului şi vreau să ne pregătim foarte bine nu doar acasă, ci vreau să ne pregătim foarte bine în societate. Şi pot să vă spun de pe acum câteva lucruri certe care au fost discutate cu reprezentanţii Bisericii, în special cu reprezentanţii Bisericii Ortodoxe.

În noaptea de Înviere restricţiile de circulaţie se ridică, aşadar creştinii vor putea să participe la slujbele de Înviere. Nu vor trebui să completeze declaraţii, vor merge pur şi simplu la biserică. Deci, repet – în noaptea de Înviere fiecare creştin poate să meargă la biserică dacă doreşte.

Biserica va organiza slujba aşa cum este datina. Nu ne amestecăm în felul în care vor fi organizate slujbele la biserică. Ştim cu toţii că prima parte a slujbei se ţine afară, după care o parte intră în biserică. Creştinii merg la biserică să participe, să ia lumină, să ia Paştile, şi eu îmi doresc, şi aşa vom organiza lucrurile, ca totul să se desfăşoare în linişte şi în bună rânduială.

Aceste lucruri sunt deja prevăzute în Hotărârea de Guvern pentru starea de alertă care este acum în vigoare şi nu vor exista modificări în aceste reglementări.

Deci, nu vor fi restricţii suplimentare în noaptea de Înviere, dimpotrivă, în noaptea de Înviere vor fi mai puţine restricţii, fiindcă ne dorim ca oamenii să poată merge la biserică.

Iar în ceea ce priveşte protocolul, au negociat o formă de negociere politică care nu taie din atribuţiile nimănui. S-au înţeles partenerii de coaliţie să existe o formă aprofundată de consultare. Este bine, în orice coaliţie este bine ca aceste reguli de colaborare să fie bine gândite şi bine puse în practică, eu sunt convins că de acum coaliţia va funcţiona mai bine.

Jurnalist: Bună ziua! Vreau să vă întreb dacă v-aţi gândit până la această dată sau dacă luaţi în calcul de acum înainte să vă gândiţi la o modalitate prin care să-i stimulaţi pe români să se vaccineze. Vă întreb acest lucru în condiţiile în care la ora aceasta avem deja mult mai multe doze pe stoc, în comparaţie cu persoanele care aşteaptă pe lista de aşteptare să se vaccineze. Şi, pentru că aţi vorbit de incendiul de la Slatina puţin mai devreme, vreau să vă întreb dacă consideraţi demiterea lui Vlad Voiculescu o decizie corectă.

Preşedintele României: Campania de vaccinare a mers foarte bine până acum, dar am avut la dispoziţie un număr oarecum redus de doze. Asta nu a depins decât în mică parte de noi şi vreau să ştiţi că Guvernul a avut grijă să primim doze suplimentare de vaccin. Deci, România beneficiază de doze suplimentare pe care le-am comandat ca să facem faţă cererii. De aceea stăm foarte bine şi în comparaţia europeană. Însă este clar, da, campania de vaccinare trebuie să accelereze. De aceea am venit eu aici, ca să dau semnalul cu această campanie de vaccinare mobilă, vom găsi, şi asta am discutat şi adineaori cu domnul doctor Gheorghiţă, vom găsi noi şi noi căi de a veni în întâmpinarea cetăţenilor.

Uşor, uşor, greutatea campaniei se va muta de la planificarea iniţiată de cetăţeni şi o reglementare care prevede un timp de aşteptare destul de lung. Vrem să reducem mult timpul de aşteptare, vrem să venim în întâmpinarea cetăţenilor şi vrem să avem o campanie de vaccinare care ne scoate din pandemie.

Este evident că acest lucru putem să-l facem doar împreună. Campania de vaccinare nu se poate face de unul singur sau de o instituţie. Este o campanie care ne priveşte pe toţi şi până la urma nu cunosc pe nimeni care nu vrea să scape de pandemie.

Deci, haideţi să ne vaccinăm!

Iar modificarea din Guvern care s-a făcut a fost corectă.

Vă mulţumesc şi vă doresc multă sănătate!”

Sursă: Presidency.ro