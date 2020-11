Iohannis: Este destul de probabil să avem chiar de la începutul anului un vaccin sau două disponibile şi pentru noi

Preşedintele României, domnul Klaus Iohannis, a susţinut luni, 30 noiembrie, declaraţii de presă, la finalul vizitei la Spitalul Universitar de Urgenţă Bucureşti.

Vă prezentăm în continuare transcrierea declaraţiilor de presă:

Bună ziua!

Astăzi este sărbătoarea Sfântului Andrei şi, cu această ocazie, daţi-mi voie să vă spun tuturor „La mulţi ani!” şi să vă doresc multă sănătate.

Este o sărbătoare specială pentru noi, românii şi, cu această ocazie, fiind o sărbătoare frumoasă, cred că este foarte bine să ne îndreptăm gândul şi spre cei care o duc mai rău decât noi. Mă gândesc în special, astăzi, la cei bolnavi, dar cu o notă foarte specială, şi, de fapt, asta am vrut să subliniez cu vizita mea de astăzi aici, mă gândesc la medici şi întreg personalul medical care se ocupă, se îngrijesc de oamenii bolnavi. Prin vizita de astăzi la Spitalul Universitar de Urgenţă am vrut să subliniez că este bine să vedem şi să apreciem munca medicilor şi munca personalului medical, în sens mai larg, de la noi.

Am văzut astăzi un spital extraordinar de bine organizat şi, cu această ocazie, vreau să îi felicit pe cei doi medici care m-au însoţit – domnul manager, doamna director medical – şi întreg personalul de aici. Un spital care a reuşit să pornească dintr-o situaţie complicată care a existat aici în luna martie şi să ajungă să funcţioneze perfect. Cu toate că în spital sunt şi persoane fără COVID şi persoane cu COVID, au reuşit să separe fluxurile într-un mod remarcabil şi spitalul funcţionează acum aproape ca şi în condiţii fără pandemie.

Este absolut remarcabil şi îmi doresc foarte mult ca acest exemplu să fie preluat şi mai departe, dar îmi doresc şi ca acest exemplu să fie folosit atunci când, împreună cu domnul ministru al Sănătăţii, vom construi întreaga reformă a sistemului de sănătate. După alegeri – asta am mai spus-o şi sunt foarte hotărât să urmăresc în continuare – după alegeri cu o nouă majoritate parlamentară, cu un guvern sprijinit solid din Parlament, sunt convins că putem să punem pe picioare o astfel de reformă care dă o cu totul şi cu totul altă faţă întregului sistem de sănătate din România, însă ce am văzut astăzi îmi confirmă – îmi reconfirmă a nu ştiu câta oară – că avem în spitalele noastre oameni foarte performanţi, foarte bine organizaţi, oameni dedicaţi 100% muncii pe care o fac.

Este o rază de lumină pe care o subliniez în mod expres astăzi şi îmi dă convingerea că vom reuşi să facem din sistemul de sănătate românesc un sistem notabil de performant pentru întreaga noastră regiune.

Dacă dumneavoastră aveţi întrebări, poftiţi!

Sesiune de întrebări şi răspunsuri:

Jurnalist: Domnule Preşedinte, ştim cu toţii că vom trece peste pandemie mai uşor cu ajutorul vaccinului anti-COVID. Având în vedere că sunt specialişti care ne spun că vaccinul ar putea ajunge în România în decembrie, alţi specialişti că ar ajunge în ianuarie, de asemenea, sunt specialişti care ne spun că va fi nevoie de o singură doză, alţii că va trebui să va trebui să-l facem anual ca şi pe cel gripal, în urma discuţiilor dumneavoastră cu reprezentanţii Comisiei Europene, ce ne puteţi spune că ştim sigur în acest moment despre vaccinul anti-COVID?

Preşedintele României, Klaus Iohannis: În acest moment, ştim sigur că sunt mai multe tipuri de vaccin care sunt în faze avansate de testare-aprobare şi este foarte posibil ca la începutul anului viitor să avem două-trei, poate chiar patru tipuri de vaccin, care toate funcţionează bine.

Este destul de probabil să avem chiar de la începutul anului un vaccin sau două disponibile şi pentru noi, în România. Sigur, vorbim de primele tranşe, care însă vor fi suficiente pentru a vaccina întregul personal medical din România, majoritatea pacienţilor cu boli care au dovedit că sunt periculoase în combinaţia cu SARS-CoV-2 şi cred că asta este o veste foarte bună. Noi cu toţii pornim de la premisa că vaccinarea populaţiei în masă se va putea petrece undeva în primăvară, însă este clar că trebuie să aşteptăm un pic pentru a avea descrierea exactă pentru fiecare vaccin, pentru ca medicii să decidă cine ce vaccin primeşte, pentru ca efectul să fie optimal. Însă noi am făcut în ultimele săptămâni paşi importanţi în direcţia consolidării Strategiei de vaccinare, ea este deja aprobată în Guvern. Va fi aprobată în această săptămâna şi în CSAT. Suntem pregătiţi!

Deja în cursul acestei săptămâni intenţionez să vizitez un centru de vaccinare şi, în acest fel, lumea va putea să vadă că nu vorbim despre o teorie, ci vorbim despre un demers practic. Deci, la noi campania de vaccinare va fi o campanie de succes şi, chiar dacă mai sunt unii care comentează că poate vaccinul este nu ştiu cum, vă asigur că vaccinurile care se produc acum, pentru această campanie, sunt eficiente, sunt sigure şi un lucru care cred că este important de ştiut: vaccinarea nu este obligatorie, dar eu sunt convins că prin rezultatele pe care le vom obţine în primele luni de zile, cam toată lumea se va convinge de siguranţa acestor vaccinuri şi va dori să se vaccineze şi în acest fel vom termina pandemia, pur şi simplu. Deci, toate acestea sunt veşti foarte bune.

Jurnalist: Domnule Preşedinte, vreau să vă întreb dacă vă gândiţi să promulgaţi legea pentru redeschiderea pieţelor?

Preşedintele României: Legea pentru redeschiderea pieţelor nu a ajuns la mine. Dacă aveţi mai departe alte întrebări.

Jurnalist: Domnule Preşedinte, având în vedere că multe localităţi sunt încă în carantină, v-aţi gândit că puteţi face o estimare a prezenţei la vot la alegerile de duminică?

Preşedintele României: Da, este oarecum dificil de estimat ce prezenţă vom avea la vot. Există nişte interpretări ale sociologilor, dar daţi-mi voie, foarte sincer, să vă spun că eu îmi doresc să fie o prezenţă mare la vot. Sunt alegeri cu o miză mare. Ne alegem Parlamentul pentru următorii patru ani, patru ani în care dorim să implementăm reforme importante şi avem nevoie de o stabilitate politică semnificativă. Este clar, din toate sondajele, că PSD va fi ţinut în afara deciziei politice – şi acolo trebuie să stea – dar în rest, sigur, depinde şi cum vor merge oamenii la vot. Însă în ce priveşte carantina, daţi-mi voie să vă spun că nu există niciun fel de discriminare pentru alegători, pentru oraşele sau localităţile care sunt carantinate. Indiferent dacă trăiţi într-un oraş care are o incidenţă mică sau trăiţi într-un oraş care este carantinat, toată lumea are acelaşi drept să meargă la vot, are exact aceleaşi posibilităţi, secţiile de vot vor fi pregătite peste tot, vor fi respectate toate condiţiile pentru ca votul să se desfăşoare în maximă siguranţă şi de aceea, invit pe români să meargă în număr mare la vot.

Jurnalist: V-aţi gândit cumva la măsuri pentru cei care provin din altă localitate, dar în acest moment locuiesc într-o altă localitate şi vor să voteze, chiar să cheme urna mobilă la ei, dar nu pot face acest lucru pentru că legislaţia nu le permite. Cum ar putea ei să voteze.

Preşedintele României: Biroul Electoral Central a analizat şi analizează în continuare toate situaţiile şi au găsit până acum soluţii pentru toate situaţiile. Sunt convins că nu va fi nicio piedică pentru absolut nimeni. Fiecare român care doreşte să voteze, şi sper să fie cât mai mulţi, poate să o facă în siguranţă.

Jurnalist: Domnule Preşedinte, ne aşteptăm la creşterea numărului de infectări după alegerile parlamentare? La alegerile locale am văzut că infectările au crescut.

Preşedintele României: Nu ne aşteptăm la o creştere a numărului de infectări sau a ratei de infectare după alegerile parlamentare, pentru un motiv foarte simplu: noi suntem bine pregătiţi, cunoaştem felul în care ne-am pregătit pentru alegerile locale, a funcţionat foarte bine atunci şi va funcţiona mult mai bine, fiindcă am prelucrat toate cazurile care au fost de prelucrat şi, din fericire, au fost foarte puţine de la locale. Daţi-mi voie să vă spun că acea creştere nu s-a datorat alegerilor locale. Alegerile locale s-au desfăşurat în perioada în care în toată lumea, şi în special în toată Europa, numărul de cazuri a crescut de la săptămână la săptămână. Alegerile locale s-au desfăşurat în maximă siguranţă şi nimeni nu s-a infectat fiindcă s-a dus la vot, oamenii s-au infectat fiindcă nu au respectat toţi normele care au fost atunci în vigoare. Între timp, avem măsuri mai ferme şi vedem că foarte, foarte mulţi români le respectă. Asta este o veste extraordinar de bună. Pe de altă parte, siguranţa medicală a secţiilor de votare va fi de data aceasta mai bună decât la locale. Deci, nu, nu ne aşteptăm la o creştere a ratei infectării după parlamentare.

Jurnalist: Voiam să vă întreb pe ce criterii aţi ales românii care vor fi mâine decoraţi pentru merite deosebite?

Preşedintele României: Ca de fiecare dată de Ziua Naţională, decorez persoane cu merite deosebite. Întreagă echipă a Administraţiei Prezidenţiale, împreună cu Ministerele, lucrează la aceste propuneri şi finalul unei munci de luni de zile de selectare a propunerilor, de verificare şi promovare a unor persoane merituoase se finalizează cu decorarea care va avea loc mâine.

Jurnalist: Domnule Preşedinte, aţi spus dumneavoastră că astăzi, fiind o zi de sărbătoare, e un bun prilej să ne gândim la bolnavi. Profit de ocazie că este şi domnul ministru al Sănătaţii lângă dumneavoastră, să vă întreb ce se întâmplă cu pacienţii care acum stau în corturi? Spun că le este foarte frig, există soluţii pentru ei? Ne gândim la ei?

Preşedintele României: Se lucrează la soluţii. Chiar astăzi am discutat despre aceste situaţii şi este clar că nu putem să lăsăm oamenii iarna în corturi care nu sunt suficient de bine încălzite. Împreună cu domnul ministru, deja se lucrează la soluţii şi sunt sigur că în cel mai scurt timp nu vor mai exista pacienţi care stau în cort în frig.

Vă mulţumesc! Încă o dată, vă doresc tuturor „La mulţi ani” şi multă sănătate!

Sursă: www.presidency.ro