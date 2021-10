Iohannis, enervat de poziţia Ungariei privind Transilvania

Preşedintele Klaus Iohannis s-a arătat deranjat de poziţia Ungariei privind Tratatul de la Trianon şi a precizat că el este din Transilvania şi că „noi am decis prin vot popular să aderăm la România, nu am furat nimic de la nimeni, a fost dreptul nostru de autodeterminare”.

“Este puţin ca într-o familie, unde, la întâlnirea de familie, cei mai mulţi au un văr de-al doilea, de-al treilea, care din cinci în cinci minute calcă în străchini, dar oricum nu-l dăm afară, că e rudă. Încercăm să-i mai dăm lecţii, să-l integrăm, să-l liniştim, asta este reţeta cred. Eu nu susţin idea de eliminare, de înlăturare din organizaţie, pedepsele de aşa natură nu aduc rezultatele scontate de mulţi. Eu cred că trebuie să le spunem foarte clar acestor oameni în faţă care sunt aşteptările şi să continuăm procesul”, a răspuns Klaus Iohannis. În acelaşi timp, a făcut referire la contextul istoric legat de Trianon.

„Şi pe mine mă enervează ba chiar mai mult decât pe dumneavoastră afirmaţiile lor despre Trianon. Eu sunt preşedintele statului. Eu sunt din Transilvania, noi am decis prin vot popular, adică noi ca popor am zis ca vrem să aderăm la România, nu am furat nimic de la nimeni, a fost autodeterminarea, dreptul nostru de autodeterminare. Transilvania aşa a devenit parte a României. Atunci Transcarpatia a devenit parte a Ucrainei şi aşa mai departe. Dar toate acestea nu trebuie, nu se doreşte, nu vrea nimeni să le facă retroactive”, a explicat Iohannis.