Iohannis, despre referendumul pentru familie

Klaus Iohannis a declarat, marţi, că la referendumul pentru familie, românii „i-au tratat cu flit” pe politicienii care au promovat un mesaj intolerant.

„Stat de drept fără drepturile omului nu se poate. Trebuie să ne reamintim că aceste lucruri sunt statuate şi în Constituţia noastră. Le avem în Constituţie. Nu e suficient ca un lucru să fie scris în Constituţie. Trebuie să fie respectat şi pus în practică. În această zonă cred că societatea mai are un drum lung de parcurs. E vorba de acceptare, educaţie şi toleranţă. Vă amintiţi cînd a apărut lucrul cu referendum, eu de îndată am devenit inamicul numărul 1 când am spus că trebuie să fim toleranţi. Din păcate, am avut dreptate. Românii au dat o lecţie imensă acestor infatuaţi care au propagat ura şi pur şi simplu, cum se spune mai popular, i-au tratat cu flit. Românii au fost mult asupra clasei politice care au promovat agresiv, cu un discurs bazat pe ură şi intoleranţă acel referendum. Românii au arătat că sunt un popor deschis şi că acţionează cu totul şi cu totul altfel decât acţionează unii politicieni şi sociologi”, a afirmat Klaus Iohannis, potrivit Mediafax.

În acest fel a răspusn preşedintele Iohannis unei întrebări adresate de unul reprezentat de la ACCEPT. Acesta l-a chestionat pe preşedinte care e rolul politicienilor pentru conmbaterea homofobiei, în contextul în care Senatul a respins două proiecte care vizează parteneriatul civil şi dacă poate exista stat de drept fără drepturile omului.