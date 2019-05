Iohannis convoaca partidele la consultări

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că va chema partidele săptămâna viitoare la consultări, la Cotroceni, pentru a putea transpune în legislaţie ceea ce au votat românii la referendumul pe justiţie. De asemenea, şeful statului a anunţat că nu îl va numi pe Titus Corlăţean vicepremier, aşa cum a cerut PSD şi că acesta nu va fi ministru la nimic.

„S-a terminat numărarea voturilor la referendum şi sunt foarte bucuros să anunţ că 6.500.000 de români au răspuns cu „DA” la cele două întrebări. Mai exact, la fiecare dintre aceste întrebări au răspuns şase milioane şi jumătate de români cu „DA”. Acum suntem în momentul în care trebuie să decidem cum să punem în practică ceea ce a decis poporul prin referendum. Pentru a găsi cele mai bune proceduri, metode, soluţii, am decis să convoc partidele parlamentare la consultări pe această temă, fiindcă este evident, ceea ce a decis poporul trebuie să fie pus în practică, adică să fie pus în Constituţie. Asta se face în Parlament în prima fază. Aşadar, am decis şi am trimis chiar adineaori invitaţiile pentru zilele de marţi şi miercuri, săptămâna viitoare, pentru a găsi împreună cele mai bune soluţii.

O a doua chestiune pe care o aduc în discuţie fiindcă este legată de vot. Am primit propuneri pentru miniştri şi mă voi referi doar la una dintre aceste propuneri, celelalte le discutăm cu altă ocazie. Imaginaţi-vă că PSD nu a găsit altceva mai bun de făcut decât să mi-l propună pe domnul Corlăţean, artizanul catastrofei la alegerile din străinătate din 2014, de la alegerile prezidenţiale. Deci, nu e suficient că PSD şi-a bătut joc de români în 2014, că PSD şi-a bătut joc de români în 2019, îndrăzneşte PSD să mi-l propună pe artizanul catastrofei de a alegerile din străinătate din 2014. Mi se pare o alegere total nepotrivită şi pot să vă spun acum, la cald, că această propunere va fi clar respinsă. Titus Corlăţean nu va fi ministru la nimic.” a declarat preşedintele Klaus Iohannis.