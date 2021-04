Iohannis: Coaliţia şi Guvernul Cîţu fac faţă bine acestei perioade

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat că Guvernul Cîţu şi coaliţia „lucrează în condiţii extrem de grele”. Potrivit şefului statului „fac faţă bine” acestei perioade.

„Coaliţia lucrează în condiţii extrem de grele. Nu am avut o astfel de criză pandemică de mai bine de 100 de ani şi trebuie să fim conştienţi de profunzimea acestei crize, care complică toate procedurile administrative. După părerea mea, Coaliţia şi Guvernul Cîţu fac faţă bine acestei perioade, au avut grijă ca economia României să nu se prăbuşească, au avut grijă să avem suficiente locuri în spitale pentru ca cei bolnavi să fie trataţi, au avut grijă să avem buget pentru anul acesta şi toate lucrurile acestea trebuie apreciate la justa lor valoare. În paralel, s-a reuşit să se lucreze pe PNRR, care va fi updatat, şi care, cu siguranţă, va aduce un plus semnificativ pe zona de investiţii şi reforme. Deci evaluarea mea, sub linie, este una pozitivă.” a spus preşedintele Iohannis.