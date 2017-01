Iohannis cere partidelor să nu se amestece în activitatea serviciilor

Președintele Klaus Iohannis a declarat, marți, că a semnat decretele prin care Florian Coldea este trecut în rezervă și eliberat din funcția de prim-adjunct al SRI.

”Tocmai am semnat cele două decrete care îl privesc pe generalul Coldea de la SRI. Este vorba despre eliberarea din funcție și trecerea în rezervă.

În aceste zile, s-a discutat mult în spațiul public, dar și în Parlament, despre serviciile secrete. Serviciile secrete sunt foarte importante pentru securitatea națională. Ele își fac treaba și, așa cum spune numele, câteodată opinia publică nu știe multe despre ce fac.

Aceste discuții la prima vedere poate ar părea contraproductive, dar eu cred că este bine că în aceste zile s-a discutat despre serviciile secrete, despre locul și rolul lor în sistemul de securitate națională. S-a discutat, de asemenea, despre controlul parlamentar, și bine că s-a discutat. S-a discutat despre comisiile care trebuie să verifice activitatea serviciilor secrete.

În acest context, vreau să subliniez câteva lucruri care mie mi se par foarte importante. Pentru ca serviciile secrete să își facă treaba bine și pentru ca politicienii să își facă treaba bine este important să trasăm cel puțin două linii roșii.

Una se referă la felul cum se relaționează serviciile secrete la politicieni, la politică. Sau, mai simplu spus, dacă e bine sau nu e bine ca serviciile secrete să se amestece în politică. Acest lucru trebuie foarte bine clarificat. Părerea mea e că nu este bine să fie lăsate serviciile secrete să se amestece în politică.

Cealaltă, a doua linie roșie, trebuie să definească cât de mult și cum se pot implica politicienii în treaba serviciilor secrete sau, în traducere liberă, cum e cu politizarea serviciilor secrete. După părerea mea, nici aceasta nu este bună.

Dacă vrem să avem servicii secrete puternice, care își fac treaba bine, și politicieni care sunt liniștiți și mulțumiți de felul cum relaționează cu serviciile secrete, este clar nevoie de un control parlamentar efectiv, eficient și transparent.”, a declarat Klaus Iohannis.

Putearea e trecătoare, serviciile rămân

Președintele i-a avertizat pe cei care conduc că puterea e trecătoare, doar serviciile sunt cele care rămân. În plus, le-a amintit celor din actuala coaliție că au făcut ceea ce era ușor, adică și-au numit șefi în diverse comisii și au votat legi populiste, dar greul abia acum urmează. Iohannis i-a invitat pe liderii de la putere să îi fie alături ca să garanteze securitatea națională și statul de drept.

”Parlamentul trebuie să aibă un control puternic, dar nu partinic. Nu se poate ca politica unui partid să definească modul în care se face controlul parlamentar asupra serviciilor. Pentru a avea un astfel de control parlamentar, este nevoie de negocieri puternice, între Putere și Opoziție. Este nevoie să se implice și unii, și alții, în aceste comisii, fiindcă o dată sunt unii la Putere, peste câțiva ani sunt alții la putere, dar serviciile secrete rămân, procedurile rămân și, în definitiv, cred că toți românii își doresc ca serviciile secrete să fie bine conduse și să garanteze partea lor de securitate națională. Aceste lucruri ar fi bine să le ia în discuție noul Parlament și să le lămurească.

Noul Parlament are multă treabă în domeniul securității naționale. Împreună cu consilierii mei, am numărat încă o dată și am constatat că este nevoie de modernizarea sau îmbunătățirea a cel puțin 12 legi din domeniul securității naționale, la care jumătate se referă la munca și domeniul de activitate al serviciilor secrete. Iată un volum impresionant de muncă pentru Parlament, cu singurul scop de a îmbunătăți sistemul de securitate națională și de a face munca serviciilor secrete mai eficientă, mai bine coordonată.

Avem o nouă majoritate în Parlament. Această nouă majoritate are, evident, un rol foarte important: rolul hotărâtor în felul cum se abordează aceste chestiuni legate de securitatea națională. Această majoritate cred că va trebui să dovedească în această speță, a securității naționale, și în cealaltă mult discutată și mult zvonită în ultimele zile, a amnistiei și a grațierii. Va trebui să dovedească dacă este matură această nouă majoritate sau mai are de lucru. Măsura maturității noii majorități parlamentare va fi felul cum abordează legislația în domeniul securității naționale, inclusiv al serviciilor secrete și al legilor justiției, în special o posibilă abordare legislativă de tip amnistie și grațiere.

Ce fel de majoritate vom avea încă nu ştim. Deocamdată, noua majoritate nu a făcut nimic. Și-au impus câţiva şefi de comisii, şi-au votat câteva promisiuni populiste din campanie.

Dar asta a fost uşor. Vom avea o majoritate care vrea să impună legea majorităţii, indiferent de ce se discută, care va vrea să dovedească că face jocurile în Parlament, care va dori să albească dosarele celor incriminaţi sau vom avea o majoritate matură, care înţelege că România este numai una şi care va veni lângă Preşedinte pentru ca, împreună, să garanteze securitatea naţională, statul de drept şi împreună să dovedim că România este sigură pentru cetăţenii ei şi este o naţiune puternică în corul celorlalte naţiuni.

Eu îmi doresc a doua variantă, o majoritate matură. O aştept.”, a spus Klaus Iohannis.