Iohannis, către românii din San Francisco: Este criză peste criză, peste criză şi, totuşi, ne descurcăm

România este într-o situaţie pe de-o parte extrem de complicată, din cauza războiului, pe de altă parte România merge bine şi economia românească creşte, le-a spus preşedintele Klaus iohannis românilor de pe Coasta de Vest a Statelor Unite ale Americii.

”România este într-o situaţie pe de-o parte extrem de complicată, din motive legate de războiul dus de Rusia împotriva Ucrainei şi o să revin imediat la această chestiune. Pe de altă parte, cred că este bine să se ştie că românii şi Guvernul României nu stau degeaba – se implică, muncesc şi, în mod pentru mulţi surprinzător, pentru mine natural, România merge bine şi economia românească creşte. Este o veste foarte, foarte pozitivă,” a spus preşedintele Iohannis.

Şeful statului a adăugat că ne confruntăm cu crize peste crize.

”În ce priveşte crizele cu care ne confruntăm în România, cred că suntem într-o situaţie în care nu am fost demult. Este criză peste criză, peste criză şi, totuşi, ne descurcăm. Am reuşit să primim cu braţele deschise aproape 2,5 milioane de ucraineni refugiaţi – sigur, din care mare parte au hotărât să plece mai departe, acolo unde au comunităţi. Am reuşit să contribuim la ceva ce în ultima vreme este în prag de a deveni o criză şi anume exportul de cereale din Ucraina care, în bună parte, trece prin România şi aici am făcut mari eforturi şi vreau să subliniez acest lucru fiindcă se fac foarte multe întâlniri, foarte multe summituri dedicate acestei teme – exportul cerealelor din Ucraina pentru a preveni o criză alimentară. E bine să ştiţi că până acum 60% din cerealele ucrainene au fost exportate prin România şi în continuare facem eforturi pentru a creşte acest aport.

Criza energetică este, din păcate, o realitate şi pentru România. Criza energetică nu înseamnă doar că energia a devenit mai scumpă – a devenit şi mai greu de obţinut. Este, pe de altă parte, îmbucurător că împreună cu Guvernul am reuşit să menţinem preţurile la un nivel rezonabil şi, în acelaşi timp, putem să garantăm românilor din ţară că la iarnă nu vor trebui să stea nici în frig, nici în întuneric, cu toate că situaţia este complicată,” a adăugat preşedintele.