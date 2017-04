Iohannis atrage atenția Guvernul să-şi facă temele mai bine

Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbătă, înainrea reuniunii Consiliului European, care se desfăşoară la Bruxelles, că aşteaptă ca Guvernul ”să-şi facă temele mai bine” pentru ca Agenţia Europeană a Medicamentului să fie relocată din Marea Britanie în România, în urma Brexit.

”În ceea ce priveşte agenţiile (europene – n.r.), statele interesate trebuie să vină cu oferte foarte concrete şi aici cred că mai avem de lucru. Aici Guvernul trebuie să-şi facă temele mai bine. Eu evaluez că, undeva până la sfârşitul anului, vom avea primele concluzii pe relocarea agenţiilor. Chiar aştept de la Guvern să-şi facă temele, să propună un sediu, să propună condiţii financiare şi aşa mai departe, tot ce trebuie pentru a fi o ţară atractivă pentru o agenţie”, a declarat Klaus Iohannis, citat de Mediafax.

Guvernul României a anunţat, în luna martie, că îşi va depune candidatura pentru găzduirea la Bucureşti a Agenţiei Europene pentru Medicamente (EMA) şi şi-a exprimat disponibilitatea de a colabora cu autorităţile pentru realizarea acestui obiectiv.

Iohannis: Guvernul trebuie să găsească, cu maximă celeritate, un sediu pentru Agenţia Medicamentului



Preşedintele Klaus Iohannis a declarat, sâmbătă, la Bruxelles, că Guvernul trebuie să identifice, cu maximă celeritate, un sediu pentru Agenţia Europeană a Medicamentului, dacă doreşte relocarea acestei agenţii în România, precizând că, în caz contrar, se teme că şansele vor fi foarte mici.

”Foarte multă lume este interesată să primească sau să convingă UE27 să aloce ţării respective agenţia. Nu am discutat astăzi (sâmbătă – n.r.), decât ne-am înţeles asupra faptului că în iunie vom stabili criteriile, după care se va frace o selecţie şi în acest an, în toamna acestui an va trebui luată o hotărâre, fiindcă aceste agenţii trebuie să lucreze. Nu putem să oprim agenţia din a lucra. Ca să asigurăm o trecere lină de la o ţară la alta e nevoie de o decizie urgentă”, a declarat Klaus Iohannis după reuniunea Consiliului European.

El a mai spus că ar fi ”excelent” pentru România dacă ar primi o agenţie.

”Cred că se va accepta, cel puţin am de gând să pun această problemă, să fie un criteriu ca ţările care nu au au agenţie să aibă un bonus în selecţie. Însă trebuie să fim realişti: dacă ne gândim la Agenţia Medicamentului – despre asta vorbeşte cam toată lumea, este o agenţie mare, cu o mie de oameni, o mie de specialişti, laboratoare şi aşa mai departe. Prima condiţie, indiferent de ce discutăm politic este ca statul respectiv să ofere un sediu. Guvernul României va trebui, cu maximă celeritate, dacă doreşte această agenţie, să identifice un sediu care poate fi dispus la dispoziţie nu cândva, ci acum, în această toamnă pentru această agenţie. Este primul pas. Al doilea este să fim deschişi la negocieri pentru condiţiile care le oferim acestor oameni, fiindcă sunt condiţii speciale şi de locuire şi financiare şi multe alte lucruri. Atunci putem, uşor-uşor, să intrăm într-o competiţie”, a mai afirmat Klaus Iohannis.

El a precizat că vor fi criterii politice, dar criteriile ”hard, de logistică, sunt deja clare în momentul acesta”.

”Dacă nu putem să oferim aşa ceva, mă tem că şansele vor fi foarte mici. Acum nu am auzit că Guvernul ar fi identificat vreun sediu care să poată fi oferit”, a punctat preşedintele.

El a precizat că intră în competenţele Guvernului să facă demersuri pentru relocarea Agenţiei Europene a Medicamentului în România.

”Sper să se înţeleagă că e totul ok – toţi vrem, toţi facem lobby, dar fără sediu nu se poate”, a conchis preşedintele Iohannis.