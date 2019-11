Iohannis a vorbit despre realizări și dezbaterea cu Dăncilă care nu va avea loc

Miercuri, la sediul PNL din București, candidatul Klaus Iohannis a susținut o conferință de presă în cadrul căreia le-a mulțumiți românilor care l-au votat și a anunțat că nu va participa la o dezbatere cu Viorica Dăncilă pentru că aceasta a fost parte a mărșăviei pesediste. Președintele în exercițiu a vorbit și despre realizările pe care le-a avut. Printre realizările lui Klaus Iohannis este și faptul că românii ies la proteste.

Iohannis, atacă PSD și laudă guvernul Orban

Șeful statului a început conferința de presă prin a le mulțumii celor care l-au votat și în mod special diasporei.

„Multumesc românilor care au venit în număr mare la vot. Mulțumiri speciale Diasporei, care s-a mobilizat în mod exemplar și în condiții mai bune, au avut la dispoziție, inclusiv la cererea mea, mai multe secții, trei zile de vot. Mulțumire specială celor care m-au votat pe mine.” a spus Iohannis.

Apoi, președintele a lăudat Guvernul Orban și a criticat PSD. Iohannis spune că a fost cea mai mare înfrângere pentru PSD sin ultimii 30 de ani.

„Noul guvern Ludovic Orban a organizat impecabil partea care revine guvernului în organizarea alegerilor, nu am avut incidente notabile. Alegerile din primul tur au fost o victorie pentru mine și o înfrângere pentru PSD, a fost cel mai prost rezultat al PSD din ultimii 30 de ani. PSD, care de 30 de ani e o piedică în dezvoltarea României, iar în ultimii 3 ani au reușit să ne ducă pe toți într-o stare de aproape disperare. A guvernat împotriva românilor, a încercat să acapareze justiția, să legifereze pentru hoți. Românii le-au dat câteva lecții pesediștilor. Sunt în curs de realizare a ceea ce am numit România normală, primul pas semnificativ s-a făcut în 26 mai, la alegerile europarlamentare și referendumul pe justiție. Am dovedit că pot să coagulez forțele de dreapta și în acest fel s-a produs schimbarea de guvern.” a adăugat șeful statului.

Apoi, el a precizat că a reușit să îmbunătățească securitatea României și să coaguleze forțele politice pentru alocare a 2% din PIB pentru Apărare.

De ce nu acceptă o dezbatere cu Dăncilă

Apoi, Klaus Iohannis a explicat de ce nu acceptă o dezbatere cu Viorica Dăncilă.

„De ce nu accept o dezbatere cu candidata PSD. Acum câteva minute am spus câteva lucruri despre PSD. Doamna Vasilica Viorica Dăncilă, fost prim-ministru dat jos prin moțiune de cenzură, a fost parte activă a tututor mârlăniilor pesediste, a sprijinit activ tentativele de acaparare a justiției. Asta a fost ușor de văzut, a fost o persoană foartă activă în a guverna împotriva românilor.

Doamna Dăncilă reprezentata unui partid antidemocratic, nereformat, care a guvernat împotriva românilor și acum în campanie electorală mimeaza candidatul democrat și se așteaptă să fie tratată cu mare mare respect. Nu accept o dezbatere cu astfel de persoană care reprezinta tot ce este mai rău în politica ultimilor ani din România. Eu îmi doresc o Românie fără PSD și, ca să fiu bine înțeles, îmi doresc o Românie fără PSD în structurile de conducere. Eu lupt pentru o Românie normală, în conceptul meu nu este loc pentru un astfel de PSD.” a aprecizat Iohannis.

Iohannis anunță că va organiza o dezbatere „așezată”, fără Dăncilă

Șeful statului a precizat că împreună cu PNL va organiza o dezbatere, dar fără Viorica Dăncilă.

„Voi organiza eu, cu echipa mea, o dezbatere, marți seara, la care vor fi invitați să dezbată împreună cu mine, vor fi invitați formatori de opinie, jurnaliști,” a adăugat președintele.

Răzpunzând întrebărilor jurnaliștilor, Iohannis a declarat că ziua de lucru pentru președinte începe „dimineața și uneori se termină la 6 seara, alteori la miezul nopții.”

Apoi, președintele a ținut să precizeze că ‘în ultimii 2 ani nu am mai avut vacanțe deloc pentru că am stat să păzesc România de PSD-ști.”

Cu referire la alegerile din 2014, când la acuzat pe Victor Ponta de aroganță pentru că n-a vrut să participe la dezbatere, Klaus Iohannis a spus:

„Nu l-am acuzat atunci pe Victor Ponta de comportament anti democratic. În comparație cu doamna Dăncila, Victor Ponta a fost chiar un politician rezonabil. Din acest punct de vedere, greu de comparat. Aroganța lui Victor Ponta – el și-a trimis echipa de campanie peste ai mei, sunt unii de față aici, și a venit cu niște pretenții nenegociabile. Facem 4 dezbateri, mi-a spus și zilele. Am acceptat atunci totuși 2 dezbateri, care pe mine nu m-au ajutat și pe el nici atât. Asta despre utilitatea electorală a unor astfel de dezbateri. PSD s-a schimbat mult în rău de atunci și eu cred că nu m-am schimbat mult în rau, poate un pic în bine.”

Iohannis încearcă să atragă electoratul PSD

În continuare, Klaus Iohannis a încercat să atragă electoratul PSD. „Am spus că vreau România fără PSD, adică fără politicieni PSD în funcții de conducere. Nu înseamnă că sunt împotriva votanților PSD. Eu îi respect și pe votanții mei și pe votanții altora, iar lupta politica pe care o duc nu este împotriva votanților PSD. Este împotriva politicienilor PSD. Am dovedit în acesti 5 ani că sunt președintele tutoror românilor,” a spus Iohannis.

Cu privire la cele 6 case, Iohannis susține că nu are nicio problemă, nici civilă, nici penală.

” Sunt 5 case, între timp una a fost eliminată. Această problemă a fost creată în 2000 de PSD pentru a fi folosită împotriva mea.” a adăugat Iohannis.