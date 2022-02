Iohannis a semnat decretul de pensionare a fostei preşedinte a Tribunalului Satu Mare, judecător Rodica Maxim

Marţi, preşedintele Klaus Iohannis a semnat decretele de eliberare din funcţie a mai multor magistraţi. Rodica Maxim – fost preşedinte al Tribunalului Satu Mare, Cristina Antoaneta Stroescu de la Judecătoria Carei, Ioana Dina Tătar, Adela Irina Condrovici şi Daniela Ştefania Sotoc de la Curtea de Apel Oradea se numără printre judecătorii care s-au pensionat. Instanţele din judeţul nostru funcţionează în circumscripţia Curţii de Apel Oradea.

La începutul lunii ianuarie a acestui an am scris despre valul de pensionare din instanţele din România. Atunci, v-am informat că dintr-o schemă de personal de 27 judecători, Tribunalul Satu Mare funcţionează cu 18 judecători, din care doi în curs de pensionare. Tot atunci am scris că doi din cei trei judecători ai Secţiei Penale a Judecătoriei Satu Mare au decizii de pensionare. Cu probleme de personal se confruntă şi celelalte instanţe din judeţ, dar şi din ţară.

Preşedinta Secţiei a II-a civilă a Curţii de Apel Oradea s-a pensionat

Marţi, 1 februarie, şeful statului a semnat decretul pe pensionare a fostei preşedinte a Tribunalului Satu Mare, judecător Rodica Maxim. De fapt, într-o singură zi au fost semnate 20 de decrete de pensionare.

Potrivit Administraţiei Prezidenţiale, şeful statului a semnat următoarele decrete de pensionare: Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Tribunalul Brăila a doamnei Gabriela Corina Iconaru – pensionareş Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Tribunalul Satu Mare a doamnei Rodica Maxim – pensionareş Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Tribunalul Bucureşti a domnului Cătălin-Gabriel Bădoiu, în prezent inspector judiciar în cadrul Inspecţiei Judiciare – pensionareş Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Tribunalul Buzău a doamnei Crenguţa Elena Pantazi – pensionareş Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Judecătoria Carei a doamnei Cristina Antoaneta Stroescu – pensionareş Decret privind eliberarea din funcţia de judecător cu grad profesional de curte de apel la Tribunalul Brăila a doamnei Alina-Atena Pavel – pensionareş Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Curtea de Apel Galaţi a doamnei Mariana Baban – pensionareş Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Curtea de Apel Bucureşti a doamnei Bogdana-Alina Orăşeanu, în prezent inspector judiciar în cadrul Inspecţiei Judiciare – pensionareş Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie a doamnei Adela Vintilă – pensionareş Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Curtea de Apel Bacău a doamnei Claudia Popescu – pensionareş Decret privind eliberarea din funcţia de judecător a domnului Daniel Dinu, preşedinte al Secţiei penale şi pentru cauze cu minori şi de familie a Curţii de Apel Ploieşti – pensionareş Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Curtea de Apel Galaţi a doamnei Mariana Cristache – pensionareş Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Curtea de Apel Oradea a doamnei Adela Irina Condrovici – pensionareş Decret privind eliberarea din funcţia de judecător a doamnei Mihaela Florentina Cojan, preşedinte al Secţiei I civile a Curţii de la Curtea de Apel Alba Iulia- pensionareş Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Curtea de Apel Oradea a doamnei Ioana Dina Tătar – pensionareş Decret privind eliberarea din funcţia de judecător a doamnei Daniela Ştefania Sotoc, delegată în funcţia de preşedinte al Secţiei a II-a civilă a Curţii de Apel Oradea – pensionareş Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Curtea de Apel Oradea a doamnei Felicia Doina Toader – pensionareş Decret privind eliberarea din funcţia de judecător cu grad profesional de tribunal la Judecătoria Buzău a doamnei Vasilica Roşca – pensionareş Decret privind eliberarea din funcţia de judecător a doamnei Mirela-Daniela Achimescu, preşedinte al Secţiei I civile a Tribunalului Arad – pensionareş Decret privind eliberarea din funcţia de judecător la Tribunalul Caraş-Severin a doamnei Viviana Vasilovici-Stiuj – pensionare.

În trei ani, Tribunalul Satu Mare a pierdut 11 judecători, doi prin transfer şi 9 prin pensionare.

Stela Cădar