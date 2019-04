Iohannis a respins remanierea cerută de PSD. Dăncilă trimite la Cotroceni propuneri de miniştri interimari

Preşedintelui Klaus Iohannis a declarat că nu acceptă remanierea guvernamentală şi că aşteaptă alte propuneri de la premierul Viorica Dăncilă. După anunţul preşedintelui, premierul Viorica Dăncilă a transmis la Cotroceni propunerile de numire ca miniştri interimari a Anei Birchall la Justiţie, a lui Eugen Teodorovici la Fonduri Europene şi a lui Radu Oprea la Românii de Pretutindeni.

„În legătură cu propusa remaniere guvernamentală, am analizat întreaga situaţie şi, după părerea mea, această remaniere este un fel de farsă. Nu are absolut, dar absolut nimic, de a face cu îmbunătăţirea actului de guvernare, chit că de aşa ceva am avea nevoie. Nu are absolut nicio treabă cu agenda românilor sau cu agenda României. Este cauzată de o răfuială mai degrabă din interiorul PSD. Ca atare, mi se pare că este, această remaniere întreagă, neavenită.

Pe de altă parte, avem cele trei demisii şi, la un moment dat, evident că aceste trei persoane vizate vor pleca. Însă, cele trei propuneri, care au fost făcute pentru a înlocui miniştrii care pleacă, sunt propuneri cu care nu sunt de acord. Sunt persoane nepotrivite pentru funcţia de ministru şi, în consecinţă, nu accept această remaniere, aşa cum mi-a fost propusă. Pentru a merge totuşi mai departe, am avut o discuţie telefonică cu doamna Prim-ministru şi am rugat-o fie să vină cu alte propuneri pentru persoanele care vor prelua cele trei portofolii care, într-un final, se vor vacanta, fie să vină cu propuneri pentru miniştri interimari până când PSD vine cu nişte propuneri pe care le pot accepta.” a declarat presedintele Iohannis.

Şeful statului a avertizat că dacă se va ajunge la varianta restructurării şi PSD va veni, să zicem, cu aceleaşi propuneri ar trata-o ca o încercare de a ocoli preşedintele. „Deocamdată suntem în situaţia unei remanieri solicitate, pe care tocmai am refuzat-o ca principiu. Dacă în această fază, înainte să scriu eu vreun răspuns sau vreun decret, Parlamentul încearcă o restructurare, atunci vom vedea dacă vor reuşi în Parlament, dar o astfel de încercare aş trata-o ca pe o încercare de a-l ocoli pe Preşedinte şi vom vedea, împreună cu departamentul de specialitate, ce acţiuni juridice s-ar impune atunci.” a adăugat preşedintele Iohannis.

Preşedintele a mai subliniat că nu ia act de aceste demisii până când nu ştie ce persoane vor prelua portofoliile.

„Persoanele pur şi simplu nu sunt pregătite, nu au ţinuta necesară pentru a ocupa aceste poziţii.” a precizat Iohannis.

După declaratia preşedintelui, premierul Viorica Dăncilă a anunţat că va transmite preşedintelui Klaus Iohannis propunerile de numire ca miniştri interimari a Anei Birchall la Justiţie, a lui Eugen Teodorovici la Fonduri Europene şi a lui Radu Oprea la Românii de Pretutindeni.

„Prim-ministrul Viorica Dăncilă consideră inacceptabilă şi lipsită de fundament decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a respinge propunerile de numire a noilor miniştri pentru portofoliile Ministerului Justiţiei, Ministerului Fondurilor Europene şi Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.

Totodată, premierul a luat act de decizia preşedintelui de a nu da curs demisiilor ministrului Fondurilor Europene, Rovana Plumb, ministrului pentru Românii de Pretutindeni, Natalia Intotero, respectiv a ministrului Justiţiei, Tudorel Toader.

”Sunt un om al dialogului şi am încercat, aşa cum era şi firesc, să am cu preşedintele Iohannis o discuţie premergătoare acestei decizii. Constat, cu regret, că preşedintele refuză colaborarea instituţională şi că, în continuare, prin acţiunile sale încearcă să împiedice buna desfăşurare a activităţii Guvernului României. Din păcate, campania electorală rămâne pentru preşedintele Iohannis o miză mai importantă decât continuarea activităţii ministerelor şi punerea în aplicare a măsurilor guvernamentale, în beneficiul românilor”, precizează Şeful Executivului.

Cele trei propuneri pentru funcţiile de ministru, respectiv Oana Florea, Tit-Liviu Brăiloiu şi Eugen Nicolicea respectă toate condiţiile prevăzute de Constituţia României, republicată, şi de legile organice aplicabile, iar persoanele nominalizate nu se află în incompatibilitate, potrivit legislaţiei în vigoare.

Premierul Viorica Dăncilă va transmite în această seară preşedintelui Iohannis propunerile de numire a vicepremierului Ana Birchall, ministru interimar pentru portofoliul Ministerului Justiţiei, a ministrului Eugen Teodorovici, ministru interimar pentru portofoliul Ministerului Fondurilor Europene şi a ministrului Radu Ştefan Oprea, ministru interimar pentru portofoliul Ministerului pentru Românii de Pretutindeni.