Iohannis a discutat cu ministrul Apărării despre planul de înzestrare a Armatei

Preşedintele Klaus Iohannis s-a întâlnit miercuri, la Palatul Cotroceni, cu ministrul Apărării, Adrian Ţuţuianu, despre Planul de înzestrare a Armatei României 2017 – 2026, anunţă Administraţia Prezidenţială într-un comunicat de presă.

În cadrul întrevederii, ministrul Apărării Naţionale i-a prezentat şefului statului Planul de înzestrare a Armatei României pentru perioada 2017 – 2026, care prevede implementarea angajamentului politic asumat în anul 2015 de către toate partidele politice de a aloca 2% din PIB sectorului Apărării pentru 10 ani, începând cu acest an.

Proiectul, în forma actuală, va fi prezentat în cadrul viitoarei şedinţe a Consiliului Suprem de Apărare a Ţării, anunţă sursa citată de Mediafax.

Planul de înzestrare a Armatei României 2017 – 2026 stabileşte sistemele şi echipamentele planificate a fi achiziţionate prin Programul anual al achiziţiilor publice ale Ministerului Apărării Naţionale.

Ministrul Apărării a anunţat miercuri că programul de înzestrare a Armatei vizează 8 proiecte majore, în valoare fiecare de peste 100 milioane de euro, privind achiziţia de corevete multifuncţionale, sisteme de instalaţii mobile de lansare rachetă antinavă, modenizarea maşinilor de luptă MLI 84 M, trasportor blindat pentru trupe 8×8 şi 4×4, sisteme C4I cu capabilităţi de integrare Istar, sisteme de rachetă sol-aer cu bătaie mare ASAM, sistem integrat de arme SHORAD, sistem lansator multiplu de rachete cu bătaie mare.

Potrivit lui Ţuţuianu, în prezent MApN derulează 7 programe, astfel: un program avion multirol, în care nouă avioane au fost recepţionate, ultimele trei vor veni până la sfârşitul anului, iar în anul 2018 escadrila va fi operaţională, transportor blindat pentru trupe 8×8 Piranha 3 C – 31 de bucăţi pentru încadrarea unităţilor brigăzii multinaţionale, sistem batalion Larom, sistem integrat de securitate pentru obiectivele militare Sisom, sistem de rachetă antitanc portabil, radar tridimensional cu distanţă mare de descoperire mobil TPS 77 şi modernizarea elicopterelor IAR 330 L.

Ministrul Apărării a menţionat că în 2017 MApN va achiziţiona 30 de autobuze şi 70 de microbuze.

„Vom decide în aceste zile dacă putem face o achiziţie directă de camioane pentru transportul trupelor sau dacă vom proceda la o achiziţie publică într-o procedură care să fie simplificată. Am făcut un calcul, ne-ar trebui circa 200 de zile ca să putem să finalizăm procedura în condiţiile în care nu am avea probleme majore cu contestaţiile”, a mai spus Ţuţuianu.