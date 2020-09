Iohanis: Nu s-a prea vrut să se dezvolte infrastructura. Acum se vrea!

Preşedintele Klaus Iohannis a participat la deschiderea tronsonului de autostradă Iernut – Cheţani. Construcţia celor 17,9 km de autostradă a început în 2016. Şeful statului a felicitat constructorul şi ministerul Transporturilor.

„În primul rând, felicitări pentru realizarea acestui tronson – constructorilor, Ministerului, Companiei! Ştiu foarte bine că v-aţi mobilizat exemplar şi acest lucru îmi arată că se poate!

Este evident că infrastructura din România a rămas mult în urmă. Nu vreau să detaliez iarăşi de ce s-a rămas în urmă. Cred că prin jurul meu sunt oameni care ştiu cu toţii că de fapt nu s-a prea vrut să se dezvolte infrastructura şi acum această paradigmă s-a schimbat. Acum se vrea!

Vă rog să înţelegeţi bine de ce sunt eu aici astăzi. Nu am venit pentru festivisme şi nu am venit pentru a încheia ceva. Am venit pentru a da un semnal. Am venit pentru a da semnalul că trebuie să lucrăm mai repede, trebuie să ne ţinem de termene şi trebuie să avansăm mult, mult mai repede cu lucrările de infrastructură.

Acest eveniment nu este un punct terminus. Acest eveniment este un punct intermediar. Un punct extrem de important, poate cel mai greu punct din acel plan, este infrastructura mare. Aici este nevoie de foarte multă implicare şi aici am eu aşteptări foarte mari de la Guvern şi de la constructori, să facem paşi importanţi. Avem nevoie de infrastructură. Pentru asta, sigur, avem nevoie de finanţare, dar iată că deja fondurile europene sunt pregătite. Lucrările trebuie să fie pregătite şi aceste proiecte de infrastructură mare vor fi imboldul cu care economia României se va relansa semnificativ.” a spus preşedintele Iohannis.