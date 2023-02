Investiţiile în startup-urile româneşti au crescut de 12 ori în ultimii 6 ani

Startup-urile româneşti accelerează adopţia tehnologiei şi inovaţiei, atrăgând investiţii în valoare totală de 101,7 milioane de euro în 2022, cifră care plasează România pe locul cinci în Europa Centrală şi de Est, potrivit unui raport realizat de How to Web în parteneriat cu KPMG.

Romanian Venture Report se află la cea de-a treia ediţie, oferă o imagine completă asupra investiţiilor cu capital de risc ridicate de startup-urile româneşti în fiecare an şi analizează tipurile de tranzacţii, evoluţia faţă de anii precedenţi, cele mai promiţătoare industrii sau tehnologii dezvoltate de startup-urile care au ridicat investiţii, dar şi relaţia României cu ecosistemul european de investitori şi tehnologie.

Pe lângă o creştere de peste 12 ori, înregistrată în ultimii şase ani, anul 2022 aduce şi o majorare în numărul de tranzacţii, de la 71 în anul 2021 la 73 în anul 2022, respectiv în volumul total al tranzacţiilor, de la 91,4 milioane de euro în 2021 la 101,7 milioane de euro în 2022.

„Investiţiile de venture capital care au implicat startup-uri româneşti au rezistat provocărilor puternice care au venit pe parcursul anului anterior dinspre scena globală de tehnologie sau economie, în general. După finalul lui 2022, observăm semnale puternice că astfel de tranzacţii reprezintă un portofoliu mult dorit de către investitorii români, dar şi de către cei est europeni sau globali”, a explicat Alexandru Agatinei, CEO How to Web.