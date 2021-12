Investiţie israeliană de 50 de milioane de euro în municipiul Satu Mare

O companie israeliană va investi până la 50 de milioane de euro într-unul dintre primele mari proiecte fotovoltaice din România. Investitorul va construi un parc fotovoltaic de 67,5 MW la Satu Mare, care se va întinde pe o suprafaţă de 85 ha.

Shikun & Binui Group este o corporaţie globală care operează prin filialele sale din Israel şi din întreaga lume. Activ în peste 20 de ţări, firma este este implicată în diverse domenii de activitate, inclusiv infrastructură, dezvoltare imobiliară, apă şi energie.

Monsson – dezvoltatorul din spatele celor mai mari proiecte de energie regenerabilă din România – a deschis, alături de partenerul său israelian, un nou front pentru energia verde, după ce majoritatea proiectelor au fost concentrate până acum în Dobrogea, majoritatea fiind în energie eoliană.

Isaac Isman, VP Business Development Shikun & Binui Energy a declarat că proiectul fotovoltaic de la Satu Mare va fi unul dintre cele mai mari proiecte fotovoltaice din România, iar acesta este doar începutul. „Am găsit un partener în Primăria Satu Mare care ne-a susţinut încă de la început”, a spus Isaac Isman.

„Mă bucur că am reuşit să atragem o investiţie atât de mare, mai ales în acest domeniu al energiei verzi. Am oferit sprijinul deplin dezvoltatorilor şi rămânem partenerii lor. Satu Mare a devenit un oraş atractiv pentru investitori în ultimii cinci ani. Am atras investiţia venind în faţa investitorilor cu oferte simple, clare, cel mai important lucru a fost transparenţa şi implicarea autorităţii locale”, a spus primarul Kereskényi Gábor.

Parcul fotovoltaic a primit avizul de racordare de la Transelectrica, iar proiectul fotovoltaic este planificat să fie realizat în cursul anului 2022.