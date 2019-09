Invazie de musculiţe în Micro 17

Începutul verii din acest an le-a dat mari bătăi de cap tuturor sătmărenilor, care au aşteptat dezinsecţiile cu sufletul la gură. La început de toamnă, sătmărenii au ajuns în acelaşi punct, după cum am aflat de la unul dintre cititorii cotidianului Informaţia Zilei, care ne-a contactat telefonic.

”Este inadmisibil ce se petrece de câteva sătpămâni. Seara, când în sfârşit afară se răcoreşte, nu putem sta nici afară, nici în casă cu geamurile deschise, şi asta din cauza insectelor. Este o invazie îngrozitoare de musculiţe, am ajuns să le aspirăm de pe pereţii apartamentelor. Mai ales în cartierul Micro 17, fiind atât de aproape de dig, invazia este insuportabilă. Deşi această problemă este una care persistă deja de mai multe zile, nu am văzut sau nu am auzit să se facă vreo dezinsecţie. Este o adevărată bătaie de joc”, ne-a transmis cititorul C.H.