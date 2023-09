Între două lumi: furnizori de jocuri la sală şi online

Lumea jocurilor de noroc este mereu deschisă pentru noi provocări, iar faptul că acum există o alternativă pentru sălile de jocuri reprezintă un motiv în plus prin care furnizorii să iasă în evidenţă. Drept urmare, aceştia s-au lansat în proiecte care vizează atât sălile de jocuri, cât şi mediul online.

Există un număr impresionant de furnizori de jocuri de noroc la ora actuală, iar o mare parte dintre ei au colaborări şi cu platformele online licenţiate în România. Printre ei se regăseşte şi Amusnet Interactive sau cunoscut în trecut pentru jocurile casino slot egt. Este unul dintre acei operatori care ştiu foarte bine cum să pună problema din punctul de vedere al popularităţii, ceea ce i-a şi adus succesul. La ora actuală este unul dintre puţinii dezvoltatori de jocuri de noroc care au reuşit să se remarce atât în piaţa online, cât şi terestră.

Amusnet Interactive

Popularitatea cazinourilor online a crescut foarte mult în ultimii ani, în special după perioada pandemiei, dar cu toate acestea sălile de jocuri fac şi ele concurenţă, reprezentând locul unde jucătorii vin cu gândul de a se distra. Furnizorul Amusnet Interactive aproape că a pus monopol pe ceea ce înseamnă păcănele în sălile de jocuri şi totul pentru că jocurile sale sunt clasice şi uşor de înţeles.

Furnizorul bulgar a apărut în anul 2010 şi a reuşit ca în decursul celor 13 ani de activitate să vină în întâmpinarea pasionaţilor de sloturi cu peste 250 de titluri care mai de care mai interesante. Shining Crown este unul dintre cele mai populare produse ale sale disponibile, iar succesul de care se bucură îl reprezintă simplitatea şi faptul că oricine se poate distra în voie fără să fie nevoie de reguli complicate.

Novomatic

Compania Novomatic este cea mai veche din industrie atunci când vine vorba despre furnizarea de produse software. Înfiinţată în anul 1980, a reuşit să domine piaţa pentru o foarte bună bucată de vreme. Practic, până în anul 2010 sălile de jocuri erau pline cu aparate de sloturi unde oamenii puteau juca titluri precum Book of Ra, Sizzling Hot, Lucky Lady s Charm, Dolpin s Pearl şi alte titluri interesante.

Când s-a ivit oportunitatea de a intra în mediul online nu a ezitat, chiar dacă a trebuit să bage adânc mâna în buzunar pentru a se putea alinia cerinţelor. În anul 2010 s-a consemnat achiziţia GreenTube, o companie care crea jocuri şi acum este responsabilă cu lucrul acesta şi este divizia de la care sunt cele mai mari aşteptări pe partea de jocuri.

Pragmatic Play – exclusiv online

Ei bine, spre deosebire de Amusnet Interactive şi Novomatic, cei mai mulţi dezvoltatori au preferat să mizeze strict pe ceea ce înseamnă mediul online. Aşa s-a întâmplat şi în cazul Pragmatic Play, companie considerată cea mai de succes la ora actuală. Produsele sale sunt extrem de căutate, iar premiile maxime ameţitoare şi mecanica inedită au adus un plus pentru industria jocurilor de noroc. The Dog House Megaways, Gates of Olympus, Sweet Bonanza sunt numele a trei dintre cele mai populare jocuri ale sale şi care sunt disponibile la majoritatea cazinourilor online licenţiate în România.

Acelaşi furnizor Pragmatic Play s-a extins de puţin timp şi pe o altă nişă decât cea a sloturilor. Oferă servicii de calitate şi pentru pasionaţii de jocuri de masă cu dealer live. Cu alte cuvinte, prin intermediul meselor sale de blackjack, ruletă, baccarat şi alte jocuri interesante, permite jucătorilor să trăiască atmosfera dintr-o sală de jocuri direct din sufragerie, de la birou sau chiar din mişcare prin intermediul dispozitivelor mobile. Unul din cazinourile sale virtuale se află în Bucureşti, iar întreaga acţiune ajunge în casele jucătorilor datorită camerelor de filmat de ultimă generaţie.

Evolution Gaming

Tot la capitolul furnizori de succes în mediul online se regăseşte şi Evolution Gaming. Preţ de foarte mulţi ani a dominat piaţa jocurilor de noroc online pe partea de live cazino. Are colaborări cu cele mai de succes platforme, iar serviciile sale oferite sunt la un nivel ridicat. Mese de ruletă, blackjack, baccarat, poker cu dealer live stau la dispoziţia jucătorilor. Cei mai cunoscuţi operatori din România au parteneriate cu acesta.

Evolution Gaming şi-a început activitatea în anul 2006 şi în decursul anilor a reuşit să vină în întâmpinarea clienţilor de cazino online cu peste 180 de jocuri dedicate pasionaţilor de jocuri de masă cu dealer live. Rezultatele sale i-au adus nenumărate premii interesante de-a lungul istoriei sale. Preţ de zece ani la rând, dezvoltatorul a primit din partea EGR Awards premiul de furnizorul anului pe partea de live cazino.

Sălile de jocuri sau online toate au acelaşi scop: să le permită oamenilor să se distreze la maximum prin intermediul produselor oferite. Furnizorii au speculat cum au ştiut mai bine lucrul acesta, iar pentru o perioadă anumite companii au preferat să se axeze doar pe dezvoltarea de produse agreate în sălile de jocuri, fie doar pentru mediul online,