Între doi salariaţi cu aceeaşi funcţie din administraţia locală, diferenţă de salariu de 10.000 euro anual

Un angajat la un Consiliu Judeţean câştigă un salariu anual cu aproape 10.000 de euro mai mare decât un salariat care are aceeaşi pregătire şi aceeaşi funcţie, dar este angajat într-o Primărie de comună, a arătat marţi 20 aprilie, ministrul Muncii şi Protecţiei Sociale, Raluca Turcan. „Concret, un consilier superior gradaţia 5 în administraţia locală (într-o primărie de sector) are un salariu de bază, în timp ce aceeaşi funcţie în administraţia centrală (într-un minister) este remunerată cu totul diferit, respectiv cu un salariu mult mai mic – a spus ea. Alt exemplu, un consilier grad profesional superior (S) angajat la Consiliul Judeţean câştigă cu peste 4.000 de lei în plus faţă de un angajat cu aceeaşi funcţie, dar într-o primărie de comună. Deci pentru aceeaşi pregătire, aceeaşi funcţie, aceeaşi răspundere avem o diferenţă de 800 de euro lunar pentru unii, respectiv de aproape 10.000 de euro anual”.

Ministrul Muncii a făcut aceste observaţii după întrevederea avută cu reprezentanţii Asociaţiei Comunelor din România despre noua lege a salarizării.